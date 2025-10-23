Congo-Kinshasa: RDC-Corée du Sud - L'AMIKO salue l'apport de la KOICA au développement !

C'est à l'hôtel Hilton de Kinshasa que s'est tenue, le vendredi 17 octobre 2025, une double cérémonie marquant la vitalité du partenariat entre la République Démocratique du Congo et la Corée du Sud. L'Association des Amis de la KOICA (AMIKO), qui regroupe les anciens boursiers et partenaires congolais de l'Agence de Coopération Coréenne, a organisé sa troisième Assemblée Générale annuelle, suivie d'une soirée d'échange de voeux. Un événement rehaussé par la présence de M. Choi Yonjae, Directeur pays de la KOICA, et de Mme HyunGoo Lee, Conseillère à l'ambassade de Corée en RDC.

Venus nombreux de diverses institutions publiques du pays, les membres de l'AMIKO ont répondu présents à l'appel de leur association. En l'absence du président en mission, c'est la Secrétaire exécutive, Mme Eva Kaniki, qui a donné le ton de la rencontre. Dans son mot, elle a exhorté les membres à resserrer leurs liens et à s'impliquer davantage dans les activités de terrain. Le but est de rendre l'association, qui est une ASBL, plus dynamique et transformer les connaissances acquises grâce à la Corée en actions concrètes au profit des populations congolaises.

La soirée a été l'occasion de dresser un bilan des actions menées conjointement par la KOICA et l'AMIKO. Une projection vidéo a permis aux participants de visualiser l'impact tangible de cette coopération. Des projets phares dans des secteurs cruciaux comme l'éducation, avec la construction de plusieurs édifices scolaires à Kinshasa et en provinces, la santé et l'environnement, ont été mis en lumière, témoignant d'un partenariat qui produit des résultats visibles et durables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un autre moment fort de la soirée fut la restitution d'une délégation de 15 experts du Ministère de l'Environnement, Développement Durable et Nouvelle Economie du Climat (MEDD). Ces cadres congolais ont bénéficié, du 31 août au 13 septembre dernier, d'une formation de pointe en présentiel à Daejeon, en Corée du Sud. Ils ont partagé avec l'audience les précieuses connaissances acquises en matière de système d'information géographique et de télédétection pour la gestion forestière. Une expertise cruciale pour la RDC, pays-solution face aux enjeux climatiques mondiaux.

La solidarité au cœur de l'amitié

Au-delà des projets institutionnels et du renforcement des capacités, l'AMIKO a démontré que le partenariat RDC-Corée est aussi une affaire de coeur et de solidarité. Joël Kenda, membre du comité de l'association, a rappelé le succès de la journée culturelle organisée à l'Echangeur de Limete. Cet événement, célébrant l'art, la cuisine et l'amitié entre les deux peuples, a permis de lever des fonds qui se sont traduits par un don d'équipements médicaux à la pédiatrie de l'hôpital de Kalembelembe, une action saluée par tous.

Un soutien assuré et une confiance renouvelée

Face à cet engagement multiple et à cette volonté manifeste de contribuer au développement de la nation, le Directeur pays de la KOICA n'a pas caché sa satisfaction. M. Choi Yonjae a salué « la volonté des patriotes de l'AMIKO qui tiennent à partager les expériences acquises » et a loué leur « dévouement pour le développement de la RDC ». Il a conclu par une promesse forte et rassurante : « Sachez que la KOICA sera toujours à vos côtés pour vous soutenir »

Ce soutien a été matérialisé par la remise symbolique d'un présent à la Secrétaire exécutive de l'AMIKO. En retour, l'association a offert à Mme HyunGoo Lee, représentante de l'ambassadeur de Corée, une magnifique sculpture en bois représentant une femme africaine, symbole de la richesse culturelle congolaise. Mme Lee a chaleureusement remercié l'AMIKO pour cette initiative qui, selon elle, contribue de manière significative à la consolidation d'un partenariat déjà fructueux entre Séoul et Kinshasa.