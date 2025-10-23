Congo-Kinshasa: Pluies diluviennes au Kongo Central - Eve Bazaïba remet des vives et non-vivres aux 63 ménages victimes à Tshela

Dans la continuité de sa mission humanitaire dans le territoire de Tshela, dans la Province du Kongo Central, la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et de Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, a procédé le mardi 21 octobre à la remise officielle d'un lot important d'assistance humanitaire destiné aux 63 ménages des sinistrés des intempéries survenues en juin dernier.

Devant les familles sinistrées rassemblées à l'entrée du bâtiment administratif du territoire de Tshela, la Ministre d'Etat a remis, au nom du Président de la République Félix Tshisekedi et celui du Gouvernement Congolais, une aide composée de vivres, ustensiles de cuisine, tôles, clous, médicaments, et autres articles essentiels.

La Ministre d'Etat a symboliquement remis cet échantillon des dons humanitaires à l'administrateur du territoire Hugo Mavambu dans le cadre de la coordination institutionnelle.

Dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, une commission locale a été mise en place et présentée officiellement à cette occasion. Elle est composée des représentants de la société civile, des services des actions humanitaires et de l'administration territoriale, avec pour mission d'organiser équitablement le partage de l'assistance entre les différents sinistrés.

Avant la remise symbolique, Eve Bazaïba a adressé quelques mots de réconfort et d'encouragement aux sinistrés.

La distribution a concerné toutes les localités touchées, réparties au sein du territoire de Tshela ; ce dernier est administrativement organisé en secteurs, groupements et villages, une structure qui a permis de mieux coordonner l'aide selon les besoins spécifiques de chaque zone.

Très émus, plusieurs bénéficiaires se sont exprimés en kiyombe,une langue locale, pour saluer cet élan de solidarité du Gouvernement et la présence sur le terrain de la Ministre d'Etat. Le président de la coordination de la Société Civile de Tshela, Julien Makaya, a exprimé toute la reconnaissance pour ce geste de réconfort: « C'est un geste fort, rare de la part des autorités. Merci à la Ministre d'être proche du peuple. »

La cheffe de cellule de protection familiale du Centre de protection sociale de Tshela a également remercié Eve Bazaïba pour son engagement personnel et pour avoir redonné espoir à ceux qui n'attendaient plus.

En marge de cette mission humanitaire, la Ministre d'Etat a également visité plusieurs structures sanitaires et éducatives, révélant les besoins criants de la région dans ces deux domaines.

Elle a visité entre autres, le Centre de santé de référence du District, situé au quartier Kabila. Doté de services tels que la médecine interne, la pédiatrie, la maternité et la chirurgie, ce centre a une capacité d'accueil de 30 malades , mais fait face à une carence en équipements, en médicaments et infrastructures.

La seconde étape a conduit la délégation au Centre de santé de référence d'État de Mimvanza, dans le quartier Masiala, qui accueille près de 45 patients et souffre lui aussi de nombreuses carences, notamment au niveau de la morgue, où certains corps non réclamés y restent depuis 2023. Bien que le secteur de la santé ne relève pas directement de ses attributions, Eve Bazaïba a demandé aux médecins directeurs de lui transmettre un rapport détaillé des besoins urgents, afin de faire le plaidoyer nécessaire au sein du Gouvernement.

Toujours dans le cadre de sa tournée à Tshela, la Ministre d'État a visité l'école pour enfants handicapés CERHA, une école privée de cycle primaire pour enfants sourds, fondée en 1994. L'établissement scolarise 67 enfants sourds au cycle primaire, avec 8 enseignants.

Accueillie chaleureusement par les enfants de cette école et le promoteur de l'école, Eve Bazaiba a été interpellée sur la difficulté pour les parents de payer les frais scolaires fixés à 20.000 FC par trimestre.

Les enfants sourds ont également profité de la visite de la Minétat pour exprimer leur besoin et c'est en utilisant le langage gestuel que ces enfants ont présenté leurs desiderata à la Ministre d'Etat en charge des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale

En réponse, au nom du Gouvernement Central, la Ministre d'Etat Eve Bazaïba a pris l'engagement de couvrir la totalité des frais scolaires de ces enfants pour l'année 2025-2026, une mesure saluée par toute la communauté éducative locale de cet établissement.

Avec cette mission de terrain, Eve Bazaïba réaffirme la volonté du Gouvernement Congolais de ne pas se limiter aux discours, mais de poser des actes concrets de solidarité, en particulier envers les plus vulnérables.