La République Démocratique du Congo a marqué d'une pierre blanche sa participation à la 29ème édition de la World Investment Conference (WIC), qui se tient du 22 au 23 octobre 2025 à Sharjah, aux Emirats Arabes Unis. Portée par une délégation de haut niveau conduite par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), la RDC a réaffirmé avec force son ambition de devenir une destination de choix pour les capitaux étrangers et de consolider sa coopération économique internationale.

C'est une délégation multisectorielle de premier plan qui a fait le déplacement à Sharjah, témoignant de la diversité des opportunités qu'offre le pays. Aux côtés de l'ANAPI, on retrouvait des représentants de la Société Nationale d'Electricité (SNEL), du Cadastre Minier (CAMI), du Centre d'Expertise, d'Évaluation et de Certification (CEEC), de l'Unité de Coordination des Partenariats Public-Privé (UC-PPP), de l'Hôpital Militaire, ainsi que de la société DELLIONS.

Un forum d'affaires pour séduire les investisseurs

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En marge de la conférence principale, l'ANAPI a organisé une offensive de charme économique. Le 21 octobre 2025, en collaboration avec l'Annual Investment Meeting (AIM) et la Chambre de Commerce de Sharjah, s'est tenu un side event stratégique intitulé « DR Congo - Sharjah Business Forum: Invest in DRC ». Cet événement a constitué une plateforme d'échanges privilégiée, réunissant des investisseurs émiratis, des institutions économiques et des représentants du secteur privé autour des immenses perspectives d'affaires en République Démocratique du Congo.

Dans une allocution remarquée, Mme Rachel Pungu Luamba, Directrice Générale de l'ANAPI, a brossé un tableau optimiste et pragmatique des avancées congolaises. Elle a mis en exergue les réformes structurelles engagées par le Gouvernement pour assainir le climat des affaires et encourager les partenariats durables. La Directrice Générale a particulièrement insisté sur les progrès significatifs en matière de gouvernance économique, la diversification des sources de croissance et la politique de valorisation des ressources locales, des arguments de poids pour rassurer et attirer les investisseurs.

Point d'orgue de son intervention, la DG Rachel Pungu a annoncé une mesure concrète et très attendue : la création prochaine d'un desk au sein de l'ANAPI, entièrement dédié à l'accueil et à l'accompagnement des investisseurs en provenance des Emirats arabes unis. Cette initiative majeure vise à fluidifier les échanges, à faciliter les démarches administratives et à renforcer de manière tangible la coopération bilatérale entre les deux nations.

Les discussions qui ont suivi ont permis d'explorer en profondeur les opportunités sectorielles, notamment dans des domaines clés pour le développement de la RDC : les mines, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, le numérique et les zones économiques spéciales.

Des jalons posés au plus haut niveau

Signe de l'importance de cette mission, peu avant le forum, la Directrice Générale de l'ANAPI, accompagnée de Mme l'Ambassadrice de la RDC aux Emirats Arabes Unis et du Représentant du Ministre d'Etat, Ministre du Plan, a été reçue par le Président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Sharjah. Cette audience a permis de jeter les bases d'une collaboration institutionnelle solide entre l'ANAPI et la Chambre de Commerce, en vue de créer des synergies durables entre les opérateurs économiques congolais et émiratis.

La participation active de la RDC à la World Investment Conference 2025 et l'organisation de ce forum d'affaires témoignent de l'engagement sans faille du pays à promouvoir une image positive, stable et compétitive sur la scène mondiale. A travers ces initiatives, l'ANAPI poursuit avec détermination sa mission : faire de la République Démocratique du Congo une terre d'accueil attractive et durable pour les investissements étrangers, moteur essentiel de sa transformation économique.