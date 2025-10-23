Congo-Kinshasa: Pour la reconquête du pouvoir - Le PPRD à la croisée des chemins avec l'avènement de « Sauvons la RDC »

Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) cherche à renaitre de ses cendres après ces démêlées juridico-politiques qui ont jonché son parcours depuis 2018. En effet, après avoir perdu une bonne partie de ses membres qui ont rejoint l'Union sacrée, l'ancien fer de lance de la majorité présidentielle, se voit supplanter par la nouvelle structure créée par son leader Joseph Kabila.

Mardi 21 octobre dernier, sous la présidence de son vice-président national, Aubin Minaku Ndjalandjoko, et de son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadary, il s'est tenu une réunion inter-organes dudit parti.

À l'issue de cet échange, les cadres et membres du parti cher à Joseph Kabila ont souscrit à et encouragé la création de la plateforme « Sauvons la RDC ». Ils ont invité l'ensemble du peuple à soutenir massivement cette initiative afin de sauver la RDC, conformément aux prescriptions de la Constitution de février 2006.

L'ancien parti présidentiel a procédé à l'unanimité au réarmement moral de ses cadres et militants, ainsi qu'à la redynamisation de tous les organes statutaires du parti, en prévision d'actions concrètes. Il s'est opposé fermement à toute initiative du régime en place visant à changer la Constitution du 18 février 2006, une démarche jugée inopportune et suicidaire pour la nation.

Ces fidèles de l'ancien Président de la République ont affirmé que le PPRD se préparait activement à la reconquête du pouvoir par la voie démocratique. Peu convaincus de cette nouvelle idéologie de reconquête du pouvoir, l'ancien parti de Joseph Kabila se voit jouer à l'appendice de Sauvons la RDC pour n'avoir même été associé à sa création.

Alors que, ce dernier s'engage à s'approprier les 12 priorités visant à sauver la République, proposées par Joseph Kabila lors de son adresse à la Nation du 23 mai dernier, et en particulier celle relative à la mise à terme de la « dictature » du Président Félix Tshisekedi, le PPRD semble déboussolé surtout que ce sont les cadres des partis politiques autres que le PPRD qui étaient à l'honneur à Nairobi.

Le PPRD et le FCC semblent relégués aux oubliettes de l'histoire. C'est donc la mort dans l'âme que les collaborateurs de Joseph Kabila adhèrent à cette nouvelle démarche de leur leader.

Il sied de rappeler que l'ancien Président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, et quelques personnalités politiques de l'opposition congolaise, en l'occurrence Augustin Matata Ponyo, Jean-Claude Vuemba, Frank Diongo, Seth Kikuni, ont pris part à ce Conclave des Forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo, le 14 octobre dernier à Nairobi, où ils ont créé le Mouvement « Sauvons la RDC ».

Il s'engage également à améliorer le redéploiement des partis politiques et des forces sociales sur le terrain en vue d'une meilleure mobilisation des masses populaires.

