Congo-Kinshasa: Avec la possible bénédiction de Félix Tshisekedi, Assemblée Nationale - Aimé Boji reprend son siège et fonce vers le perchoir !

La séance plénière du mardi 21 octobre 2025, présidée par le bureau provisoire dirigé par Jean-Claude Tshilumbayi, a officiellement validé la réintégration de deux figures politiques au sein de l'Assemblée Nationale : Aimé Boji Sangara et Jean-Pierre Kezamudru. Cette procédure règlementaire revêt pour Aimé Boji une importance capitale, car elle constitue le tremplin officiel de sa candidature à la présidence de la Chambre basse du Parlement.

C'est avec une certaine solennité que le président intérimaire de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, a annoncé la nouvelle aux élus de la nation. « L'Assemblée plénière prend donc acte de la réhabilitation de pleins droits des honorables Kezamudru Jean-Pierre et Boji Aimé. Ils siégeront désormais à l'Assemblée nationale en tant que députés », a-t-il déclaré avant d'ajouter : « Au nom de l'Assemblée plénière et en mon nom propre, je tiens à présenter mes vives et chaleureuses félicitations et leur souhaite plein succès à l'exercice de leur mandat ».

Cette déclaration, bien que procédurale, met fin à une période d'incompatibilité pour Aimé Boji. En ayant récemment démissionné de son poste de Ministre d'État, Ministre du Budget au sein du gouvernement, il lève ainsi le dernier obstacle juridique qui l'empêchait de retrouver son siège d'élu de la nation. Cette réintégration n'est donc pas une fin en soi, mais bien une étape cruciale et savamment orchestrée dans une stratégie politique plus large.

L'ambition pour le perchoir, avec l'onction présidentielle

Le retour d'Aimé Boji à l'hémicycle n'est un secret pour personne : il vise le perchoir, le poste prestigieux de Président de l'Assemblée Nationale, laissé vacant par Vital Kamerhe, et occupé provisoirement par Jean-Claude Tshilumbayi. Cette ambition est d'autant plus sérieuse qu'elle serait, selon des sources concordantes au sein de la majorité, fortement soutenue par la plus haute autorité de l'Etat, le Président Félix Tshisekedi.

Considéré comme un homme de confiance, loyal et technicien aguerri, Aimé Boji incarnerait le profil idéal pour diriger la chambre basse et assurer une collaboration fluide entre le législatif et l'exécutif. Sa démission du gouvernement Suminwa II, avant même son investiture, était le signal clair que ses nouvelles missions se situaient au coeur du pouvoir législatif. Sa réintégration en tant que député de plein exercice valide aujourd'hui cette trajectoire.

Avec la validation de son mandat, Aimé Boji Sangara est désormais pleinement éligible pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale lors de l'élection du Bureau définitif. La course à la succession de Vital Kamerhe est donc officiellement ouverte.

Cette situation ouvre une période d'intenses tractations politiques au sein de la famille politique du Chef de l'État. La candidature de Boji, adoubée par la présidence, le positionne comme le grand favori. Cependant, il devra composer avec les équilibres géopolitiques et les ambitions des différentes composantes de la large coalition majoritaire. L'enjeu sera de transformer ce soutien présidentiel en un consensus solide parmi les Députés, qui restent les seuls maîtres du jeu le jour du vote.