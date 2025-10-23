Afrique: CAN féminine 2026 - La RDC et l'Afrique du Sud se neutralisent 1-1 à Kinshasa

23 Octobre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par EG

Les Léopards dames de la République Démocratique du Congo n'ont pas perdu leur match décisif contre les Banyanya-Banyanya de l'Afrique du Sud mercredi 22 octobre, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations féminine Maroc 2026. Elles n'ont pas certes perdu, mais elles n'ont pas non plus gagné. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout (1-1).

Le nouveau sélectionneur Pamphile Mihayo a arrêté l'hémorragie des défaites, maintenant que les victoires s'enchaînent. Le match retour se joue dans une semaine à Johannesburg, soit le mardi 28 octobre.

Les deux buts de la partie ont été inscrits à la première période. L'Afrique du Sud a ouvert le score à la 32ème minute par Mohlokoane, et la RDC a égalisé par Ruth Kipoyi à la 45ème minute.

A la conférence de presse d'avant match, Pamphile Mihayo avait pourtant affiché l'ambition de remporter le match : « nous allons aborder ce match avec un état d'esprit de sérénité. Les filles sont déterminées et ne jurent que par un bon résultat à domicile, je peux ou ne pas être là, elles feront le maximum », a déclaré Pamphile Mihayo, sélectionneur des Léopards dames, en conférence de presse d'avant match.

Et d'ajouter : « nous allons composer notre 11 de départ en tenant compte de la fatigue puisque d'autres joueuses sont arrivées à la veille et n'ont eu qu'une seule séance d'entraînement. Nous allons tenir compte de tout ça pour bien gérer le match». Selon l'entraîneur, la mission des Léopards s'annonce difficile mais pas impossible de s'en sortir, l'Afrique du Sud, sacrée championne d'Afrique lors de la dernière édition au Maroc, voudrait s'imposer pour confirmer son statut de tenant du titre.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les Léopards dames n'ont plus gagné le moindre match depuis bientôt deux ans. Leur dernière victoire (2-1), remonte au 5 décembre 2023, à Kinshasa, contre les Nzalang de la Guinée-Equatoriale, un exploit qui avait permis à cette équipe de se qualifier à la dernière Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2024, sous la direction du coach Papy Kimoto Okitankoy. Et depuis, les Léopards dames n'ont plus gagné le moindre match. A ce jour, elles comptent 12 défaites en 12 sorties consécutives.

