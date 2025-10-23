Ethiopie: Le directeur des opérations de la Banque mondiale salue les progrès réalisés par le pays en matière de réformes

Addis Ababa — La directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde, a salué les réalisations significatives de l'Éthiopie dans le cadre de son programme de réforme global, soulignant les progrès substantiels enregistrés dans plusieurs indicateurs économiques.

Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a rencontré Mme Bjerde à Washington pour discuter de l'approfondissement des partenariats stratégiques sur les initiatives de développement prioritaires, les réformes structurelles en cours et les solutions de financement innovantes.

Au cours de la réunion, le ministre Ahmed a salué les contributions techniques et financières cruciales de la Banque mondiale au programme de transformation de l'Éthiopie, selon un communiqué de presse envoyé à l'ENA.

Il a souligné le rôle déterminant de l'institution dans les efforts de modernisation économique, l'amélioration de la productivité et les initiatives de développement du secteur privé visant à créer des emplois et à améliorer le niveau de vie dans tout le pays.

Le ministre a souligné le partenariat durable entre la Banque mondiale et l'Éthiopie, soulignant l'engagement substantiel de l'institution, qui s'élève à plus de 15 milliards de dollars, dans des projets actifs couvrant des secteurs de développement essentiels.

Il a souligné que l'engagement continu de la Banque mondiale restait essentiel pour faire progresser les initiatives en faveur de la création d'emplois, du développement durable des infrastructures et du renforcement du capital humain.

M. Bjerde a salué les progrès remarquables accomplis par le gouvernement éthiopien dans le cadre de son programme de réforme, citant des réalisations notables telles que la réduction significative de l'inflation, la croissance substantielle des exportations, la mobilisation accrue des recettes intérieures qui renforce la stabilité budgétaire et l'amélioration des conditions du climat des affaires.

Le directeur des opérations de la Banque mondiale a exhorté le gouvernement à maintenir une dynamique de mise en oeuvre solide pour les mesures de réforme clés.

Les discussions se sont conclues par la réaffirmation par les deux parties de leur engagement à renforcer leur collaboration.

Les responsables ont souligné l'importance continue du soutien de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour la mise en oeuvre réussie du programme de réforme de l'Éthiopie, qui vise à accélérer la croissance inclusive et à obtenir des résultats en matière de développement durable.