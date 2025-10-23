Ethiopie: Le pays et la Roumanie conviennent de renforcer leurs relations bilatérales

Addis Ababa — Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, s'est entretenu aujourd'hui avec la ministre d'État roumaine, Clara Staicu, dans son bureau.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les moyens de renforcer la coopération et d'approfondir les liens de longue date entre les deux pays.

Soulignant les relations bilatérales historiques entre l'Éthiopie et la Roumanie, le ministre d'État a insisté sur l'importance de renforcer davantage la coopération politique et économique.

Il a également salué le lancement réussi de la formation internationale sur la stabilisation et la reconstruction après les conflits organisée par la Roumanie en Éthiopie, soulignant la nécessité d'étendre la collaboration dans les domaines du renforcement des capacités, de la cybersécurité, du transfert de technologies et de l'intelligence artificielle.

Il a en outre souligné l'importance des efforts conjoints pour maintenir la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique, soulignant l'engagement constant de l'Éthiopie à cet égard.

Pour sa part, la ministre d'État Clara Staicu a exprimé l'intérêt de la Roumanie pour le renforcement de la coopération avec l'Éthiopie et a souligné qu'il existait un potentiel important pour approfondir la collaboration dans les domaines de l'éducation, de l'aide au développement, de la numérisation, du tourisme et de l'agriculture, en mettant particulièrement l'accent sur le renforcement des capacités.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment le commerce et l'investissement, et de continuer à développer leurs relations bilatérales par le biais de consultations politiques régulières.