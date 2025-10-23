Afrique: CAF Awards 2025 - Le Congolais Fiston Mayele doublement nominé

Auteur d'une bonne saison avec son club Pyramids d'Egypte avec lequel il a presque tout gagné durant la saison, le Congolais Fiston Mayele Kalala se retrouve nominé dans la catégorie meilleur joueur africain de l'année (ballon d'or) et aussi dans la catégorie meilleur joueur interclub de l'année (meilleur joueur africain évoluant sur le continent). La Confédération Africaine de Football (CAF) a donc révélé mercredi la liste de nommés pour les CAF Awards 2025 dans les catégories masculines, mettant en lumière les joueurs, entraîneurs, clubs et sélections nationales qui ont marqué la saison.

Pour la période allant du 6 janvier au 15 octobre 2025, les performances individuelles et collectives ont profondément influencé le football africain et mondial. Ces nominations distinguent celles et ceux qui ont eu un impact majeur sur le jeu sur le continent.

Dans la catégorie meilleur joueur de l'année (ballon d'or africain), il y a le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa (Naples) et l'Égyptien MohamedSalah (Liverpool) qui dominent la liste après des saisons impressionnantes avec leurs clubs respectifs et leurs sélections. Le Congolais Fiston Mayele Kalala, auteur d'une saison exceptionnelle avec Pyramids FC, vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, figure également parmi les favoris. Le Marocain Achraf Hakimi (PSG), le Nigérian Victor Osimhen (Galatasaray) et le Sénégalais Iliman Ndiaye (Everton) complètent un plateau prestigieux.

Les quatre autres sont:Denis Bouanga (Gabon/Los Angeles FC), Serhou Guirassy (Guinée/Borussia Dortmund), Oussama Lamlioui (Maroc/RS Berkane), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray) et Pape Matar Sarr (Sénégal/Tottenham Hotspur).

Quid du meilleur gardien de l'année ?

Dans cette catégorie, le Marocain Yassine Bounou (Al Hilal) figure en tête d'affiche après une saison remarquable avec le club saoudien et la sélection. Le Nigérian Stanley Nwabali (Chippa United) et le Sud-Africain Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), lauréat en titre, sont également présents.

Les 10 nominés sont : André Onana (Cameroun/Trabzonspor), Vozinha (Cap-Vert/Chaves), Ahmed El Shenawy (Égypte/Pyramids), Munir Mohamedi (Maroc/RS Berkane), Yassine Bounou (Maroc/Al Hilal), Stanley Nwabali (Nigeria/Chippa United), Édouard Mendy (Sénégal/Al Ahli), Marc Diouf (Sénégal/Tengueth), Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns) et Aymen Dahmen (Tunisie/CS Sfaxien).

Joueur Interclubs de l'Année

Ici, les formations de Pyramids FC et RS Berkane dominent les nominations. L'Algérien Ismaël Belkacemi (USM Alger) et le Burkinabè Blati Touré (Pyramids FC) se distinguent, tout comme Oussama Lamlioui et Issoufou Dayo (RS Berkane). L'Égyptien Emam Ashour (Al Ahly) figure aussi parmi les dix meilleurs. Ces choix récompensent des performances marquantes en TotalEnergies CAF Ligue des Champions et en TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération. Les 10 nominés sont : Ismaël Belkacemi (Algérie/Al Ahli Tripoli), Blati Touré (Burkina Faso/Pyramids FC), Issoufou Dayo (Burkina Faso/RS Berkane), Fiston Mayele (RD Congo/Pyramids), Ahmed Samy (Égypte/Pyramids), Emam Ashour (Égypte/Al Ahly), Ibrahim Adel (Égypte/Pyramids), Mohamed Hrimat (Maroc/AS FAR), Mohamed Chibi (Maroc/Pyramids), Oussama Lamlioui (Maroc/RS Berkane) et Shomari Kapombe (Tanzanie/Simba).

Par ailleurs, il y a lieu de noter qu'il y a d'autres catégories comme celle meilleur entraîneur pour le football masculin de l'année, meilleure équipe nationale de l'année, meilleur club de l'année et meilleur jeune joueur de l'année.