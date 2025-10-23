Congo-Kinshasa: Catastrophes suite aux Pluies diluviennes survenues en juin 2025, Kongo Central - Eve Bazaïba réconforte les familles sinistrées à Lukula

Le mardi 21 octobre 2025 à Lukula, territoire de la Province du Kongo Central, la Ministre d'Etat en charge des Affaires sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba, a apporté réconfort et assistance aux familles victimes des inondations causées par le débordement de la rivière Lufiku survenu au mois de juin dernier. Avant de rejoindre le bureau territorial de Lukula, la Ministre d'Etat a effectué une descente sur le terrain, visitant les sinistrés installés à proximité de la rivière. Plus de 300 ménages ont vu leurs maisons emportées par les eaux, provoquant des déplacements massifs.

Sur les berges de la rivière Lufiku, Eve Bazaïba a rencontré des femmes occupées à des tâches ménagères. Certaines d'entre elles, ainsi que des enfants, ont partagé leurs témoignages sur les difficultés vécues depuis la catastrophe.

Moment fort de la visite : la rencontre avec Maman Ndedi Makwala Hélène, personne de troisième âge dont la maison a été détruite sur l'avenue Lemba, dans le quartier Kongoli. En présence de sa fille, elle a relaté avec émotion les événements tragiques survenus en sa langue maternelle le Kiyombe. Touchée par ce récit, la Ministre d'Etat a immédiatement pris des mesures pour lui apporter assistance nécessaire.

Au fil de sa tournée, Eve Bazaïba a écouté les doléances de plusieurs familles : certaines déplorant des retards dans leur identification officielle comme sinistrés. Sur le site du pont Mawusa, elle a interpellé l'administrateur du territoire, présent à ses côtés, sur l'état de pollution de la rivière, obstruée par des déchets jetés sans contrôle.

Appelant à un changement de mentalité, elle a annoncé le lancement du programme « Lukula Curage » axé sur la sensibilisation, la gestion durable de la rivière et le nettoyage manuel de son lit. Une commission locale sera mise en place pour assurer le suivi du programme.

Par ailleurs, elle a promis l'envoi d'outils de travail adaptés, tenant compte de l'urbanisation non structurée du territoire.

A son arrivée au bureau territorial de Lukula, la Ministre d'Etat a été accueillie par plus de 300 sinistrés, les autorités locales, les membres de la société civile ainsi que les représentants de partis politiques membres de l'Union Sacrée.

Lors d'une réunion technique tenue sur place, elle a échangé avec les services du territoire sur les réponses à apporter aux urgences humanitaires. Par la suite, elle a procédé à la remise symbolique à l'administrateur du territoire des aides humanitaires, composées de tôles, haricots, pagnes, sucre, casseroles, seaux et médicaments.

Parmi les bénéficiaires : Landu Nzita, un petit garçon de 6 ans devenu aveugle à l'âge de 4 ans. Accompagné de sa tante, il a reçu la promesse d'une prise en charge complète de son opération oculaire, selon l'instruction de la Ministre d'État donnée au secrétaire général aux Actions humanitaires.

Dans la soirée, un camion de vivres et de biens de première nécessité est arrivé sur place pour renforcer l'assistance aux sinistrés. La ministre d'Etat Ministre dea Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale a affirmé que d'autres cargaisons sont en cours d'acheminement, les achats ayant été réalisés localement et en quantité suffisante.

En plus de l'aide immédiate, elle a rappelé l'importance d'une gestion communautaire des infrastructures naturelles comme la rivière Lufiku, pour prévenir de futures catastrophes.