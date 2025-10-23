Afrique Centrale: Agression rwandaise - Plus de 100 combattants du M23-AFC se rendent aux FARDC !

La peur a vraiment changé de camp dans cette agression rwandaise depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. En effet, depuis une trentaine d'années d'instabilité à l'Est congolais, les militaires loyalistes trahissaient en se rendant massivement à l'ennemi pour gonfler ses rangs. Mais, depuis que Félix Tshisekedi est aux commandes des Forces Armées de la République démocratique du Congo, c'est une nouvelle armée débarrassée des traitres, qui tient l'ennemi au respect.

C'est dans ce cadre que le général Sylvain Ekenge a annoncé, mardi 21 octobre dernier, qu'une centaine d'éléments rebelles de la coalition M23-AFC soutenue par le Rwanda se sont rendus aux forces loyalistes congolaises dans les territoires de Beni, Walikale et Uvira.

Dans un entretien accordé à nos confrères de Yabisonews.cd mardi 21 octobre 2025 dernier, le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge a précisé que ces assaillants ont favorablement répondu à l'appel lancé aux rebelles pour qu'ils quittent le camp des ennemis de la patrie. « Il y en a plus d'une centaine de ces rebelles qui se sont rendus aux FARDC depuis que nous avons appelé les rebelles à retrouver le camp de la patrie. Beaucoup d'autres se rendent également. Ces rebelles se rendent à Beni, à Walikale et à Uvira », a-t-il indiqué.

Dans un message adressé aux militaires déserteurs ayant rallié la coalition M23-AFC soutenue par le Rwanda, le général d'armée Ekenge leur rappelle le serment envers la nation. « Vous avez été formés pour servir la République et défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. N'accordez aucun crédit aux promesses de ceux qui veulent vous utiliser comme esclaves contre vos propres frères », leur rappelle-t-il.