Congo-Kinshasa: Le MSF alerte sur le choléra comme une menace majeure pour la santé publique au pays

La situation épidémiologique de l'épidémie de Choléra continue à inquiéter les professionnels de la santé publique en République Démocratique du Congo. L'ONG Médecins Sans Frontières, « MSF » en sigle, a, dans une publication de ce mercredi 22 octobre 2025, alerté que « le pays fait face à une épidémie de choléra d'une intensité alarmante ».

« 20 des 26 provinces du pays désormais touchées »

En seulement neuf mois, plus de 58.000 cas suspects ont été recensés, selon le ministère de la Santé, faisant du choléra l'une des épidémies les plus graves que connait la RDC depuis une décennie au regard de la crise sanitaire préoccupante qui prévaut sur toute l'étendue du territoire national.

Selon les données présentées, du mois de janvier à mi-octobre plus de 1 700 décès sont déjà enregistrés dans 20 de 26 provinces que compte le pays, avec un taux de létalité dépassant 3.0 %.

Plusieurs causent ont contribué à alimenter de vastes flambées de cette épidémie qui ne cesse de gagner des nouvelles zones de santé à travers le pays, notamment les inondations, les conflits, les déplacements, et l'insuffisance des systèmes d'assainissement et d'approvisionnement en eau.

Le gouvernement invité à prendre des mesures drastiques et urgentes

Par le biais de son Coordonnateur médical en RDC, le MSF alerte sur un risque profond de détérioration pouvant accélérer la transmission de l'épidémie auprès des populations, surtout à l'avènement des pluies diluviennes, si des « mesures urgentes ne sont pas prises ».

« La rapide propagation de l'épidémie à travers le pays cette année nous préoccupe particulièrement, surtout lors de la saison des pluies. Nous redoutons de nouvelles flambées si des mesures urgentes ne sont pas prises », alerte docteur Jean-Gilbert Ndong, Coordonnateur médical de MSF en RDC.

Au regard de sa mission régalienne, le MSF a intensifié sa riposte contre la maladie dans plusieurs provinces du pays depuis le début de l'année en cours, notamment : Nord et Sud-Kivu, Maniema, Sankuru, Tshopo, Équateur, Kinshasa, Mai-Ndombe, Haut-Katanga et Tanganyika. Des équipes MSF restent mobilisées dans les zones les plus touchées, notamment à Fizi (Sud-Kivu) et Kongakonga (Tshopo), rappelant que 16 interventions d'urgence ont été menées en appui au ministère de la Santé, permettant de soigner plus de 35 800 patients et de vacciner plus de 22 000 personnes contre la maladie ce, au cours de la période.

« Mais cela ne suffit pas !»

Les efforts déployés sur terrain auprès des patients déclarés touchés par cette épidémie restent louables mais plusieurs défis demeurent encore à relever pour éradiquer le choléra sur toute l'étendue du territoire national. « Financement insuffisant par le gouvernement Congolais, présence limitée d'acteurs humanitaires et manque de coordination dans le mécanisme d'intervention d'urgence », représentent, selon le MSF, des obstacles majeurs à leur mission.

De plus, la faiblesse des systèmes de surveillance et d'identification de cas suspects, le manque de personnel médical et de fournitures, ainsi que la distribution limitée de vaccins, compromettent encore davantage la mise en œuvre d'une réponse rapide, efficace et durable : « Partout où nos équipes interviennent, le constat est alarmant : les structures existantes ne sont pas adaptées pour faire face au choléra, et les intrants médicaux et les vaccins manquent. En collaboration avec le personnel local du ministère de la santé, nous essayons de contenir la maladie.

Mais l'ampleur de la crise nécessite une mobilisation urgente de tous les partenaires, même dans les zones reculées », explique Ton Berg, cheffe des programmes de MSF au Sud-Kivu qui plaide par ailleurs pour le renforcement des moyens financiers, médicaux par le gouvernement congolais et les acteurs humanitaires, notamment avec la distribution et l'acheminement des vaccins, ainsi que le mécanisme d'intervention d'urgence pour soutenir la lutte contre le choléra.

Ainsi, pour cette organisation, « seule une mobilisation générale permettra de contenir la maladie sur le terrain et de freiner l'expansion alarmante des foyers épidémiques ».

Le choléra au cœur des priorités

Pour le MSF, le choléra doit être placé « au cœur des priorités au niveau national en tant que menace majeure pour la santé publique en RDC ».

Enfin, le MSF appelle à « une action coordonnée pour garantir la fourniture rapide de soins médicaux, notamment la disponibilité des vaccins, un accès sans entrave aux soins et des investissements durables dans l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ».