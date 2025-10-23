Madagascar: Groupe Sodiat - Perquisition au siège de Madagascar Security Academy et au Golf du Rova à Andakana

Une perquisition a eu lieu ce mercredi 22 octobre 2025 au siège de la société Madagascar Security Academy (MSA) et au Golf du Rova, implantées à Andakana, dans la banlieue nord de la capitale. MSA est une entreprise, spécialisée dans la formation et les services de sécurité privée, et appartenant à l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga.

Tout comme le Golf du Rova. Selon des sources concordantes, des éléments des forces de l'ordre, accompagnés d'officiers de la police judiciaire, se sont présentés dans la matinée dans les locaux de ces deux sociétés du groupe Sodiat. L'opération aurait duré plusieurs heures, jusqu'à 17h dans l'après-midi.

Les enquêteurs, munis d'un mandat de perquisition en bonne et due forme, auraient procédé à des fouilles minutieuses au sein des bâtiments administratifs des deux sociétés. Jusqu'en fin d'après-midi, aucune communication officielle n'avait été émise ni par la police nationale ni par le parquet compétent concernant les motifs précis de cette perquisition. En tout cas, la perquisition se serait déroulée conformément aux dispositions légales en la matière. Depuis quelque temps, la société MSA fait l'objet de spéculations, même au niveau de la presse étrangère.

Cette perquisition tombe dans une période très trouble pour le propriétaire du groupe Sodiat, Mamy Ravatomanga. Ce dernier est actuellement sous la coupe d'une procédure judiciaire à Maurice depuis qu'il a quitté le pays la semaine dernière. La justice mauricienne le soupçonne d'avoir effectué des mouvements financiers irréguliers impliquant certaines de ses sociétés. Propriétaire de plusieurs sociétés actives dans les médias, la logistique et la sécurité, il fait aussi l'objet de procédures judiciaires dans le pays. Le groupe Sodiat n'a publié aucun commentaire officiel après cette perquisition.