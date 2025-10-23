Madagascar: Au ralenti

Lentement mais sûrement, le régime transitoire s'installe. A priori, la légalité est acquise pour la présidence de la Refondation de la République qui a bénéficié de l'aval de la Haute Cour Constitutionnelle.

Au ralenti

La légalité semble aussi être de mise pour la nomination du Premier ministre qui a été proposé par l'Assemblée Nationale et nommé par le Chef de l'Etat, selon les dispositions de l'article 54 de la constitution. Désormais l'exécutif est entre les mains de Herintsalama Rajaonarivelo, un homme connu pour son parcours couronné de succès dans le secteur privé. L'ancien Président du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) est aussi considéré comme manager qui pourrait facilement s'imprégner dans les arcanes de l'administration publique.

Dans tous les cas, comme il s'agira d'un gouvernement à majorité civile, les membres du gouvernement, du moins si le nouveau PM opte pour les vrais techniciens, seront là pour gérer le fonctionnement de l'administration publique. Un gouvernement qui aura à faire face à une conjoncture naturellement difficile caractéristique de tout régime transitoire dont la principale mission sera de diriger le pays vers un nouveau système censé répondre à une refondation réelle.

Un gouvernement dont les moyens seront forcément limités puisque la première instruction émanant de la primature fait état d'une limitation des dépenses aux seuls besoins vitaux comme les salaires et les pensions de retraite. Une austérité budgétaire justifiée notamment par la volonté des dirigeants de mettre un terme à la gabegie dans la gestion des finances publiques, mais qui aura forcément des conséquences néfastes sur l'économie qui sera inévitablement au ralenti, faute d'investissements et de marchés publics.

Un ralentissement économique qui ne devra absolument pas trop durer dans le temps, sinon le pays s'exposera de nouveau à une récession que l'on avait connue durant la longue période transitoire d'après 2009.