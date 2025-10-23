Madagascar: Éducation des citoyens - « KMF/CNOE plaide pour une refondation profonde du système national »

23 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Volonté populaire

Le KMF/CNOE a publié hier une déclaration marquant sa position face à la situation actuelle du pays. L'organisation a réaffirmé la nécessité d'une refondation profonde du système institutionnel et politique national. Selon le communiqué, les mouvements récents menés par la « Génération Z » ont mis en lumière la nécessité d'un changement véritable dans la gouvernance et dans le respect de la volonté populaire. Le KMF/CNOE dénonce les failles d'un système jugé déséquilibré, où la souveraineté du peuple est souvent négligée.

Le bureau national appelle à des réformes politiques et électorales garantissant des élections libres, transparentes et réellement représentatives. L'association plaide pour une implication directe des citoyens dans la refondation nationale, à travers un dialogue ouvert et inclusif.

Refondation durable

« Il est temps d'instaurer une véritable démocratie basée sur la responsabilité citoyenne et la transparence de l'État », souligne la déclaration. Le KMF/CNOE encourage également les dirigeants actuels à respecter la Constitution et à écouter les aspirations de la population. Enfin, le mouvement insiste sur la paix sociale et le dialogue comme piliers de toute refondation durable, rappelant que la souveraineté appartient avant tout au peuple.

