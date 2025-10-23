Madagascar: Randrana Sendikaly - Les syndicats refusent le nouveau Premier ministre

Nomination

Les organisations syndicales montent au créneau. Réunies hier à Tsimbazaza, les syndicales ont exprimé leur refus d'accepter le nouveau Premier ministre fraîchement nommé. Elles exigent son remplacement immédiat, dénonçant des pressions exercées sur les travailleurs lors de sa désignation. Selon Barson Rakotomanga, secrétaire général du regroupement syndical, la contestation ne faiblit pas. « Le mouvement s'intensifie. Nous ne reconnaissons pas cette nomination et nous sommes prêts à proposer un autre nom », a-t-il déclaré.

Proposition

De son côté, le président de l'Assemblée nationale s'est dit disposé à recevoir les propositions des syndicats et à les transmettre au président de la Refondation. Cette ouverture nourrit l'espoir d'un dialogue, mais la tension reste palpable au sein du mouvement syndical, déterminé à faire entendre sa voix jusqu'au bout.