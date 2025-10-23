Madagascar: Randrana Sendikaly - Les syndicats refusent le nouveau Premier ministre

23 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Nomination

Les organisations syndicales montent au créneau. Réunies hier à Tsimbazaza, les syndicales ont exprimé leur refus d'accepter le nouveau Premier ministre fraîchement nommé. Elles exigent son remplacement immédiat, dénonçant des pressions exercées sur les travailleurs lors de sa désignation. Selon Barson Rakotomanga, secrétaire général du regroupement syndical, la contestation ne faiblit pas. « Le mouvement s'intensifie. Nous ne reconnaissons pas cette nomination et nous sommes prêts à proposer un autre nom », a-t-il déclaré.

Proposition

De son côté, le président de l'Assemblée nationale s'est dit disposé à recevoir les propositions des syndicats et à les transmettre au président de la Refondation. Cette ouverture nourrit l'espoir d'un dialogue, mais la tension reste palpable au sein du mouvement syndical, déterminé à faire entendre sa voix jusqu'au bout.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.