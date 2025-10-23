Madagascar: Ampefy - Une adolescente de 14 ans, morte d'un viol collectif

Un drame d'une extrême gravité s'est produit dans la commune rurale d'Ampefy, district de Soavinandriana, le week-end dernier. Une adolescente âgée de 14 ans a perdu la vie après avoir été victime d'un viol collectif dans le village d'Andeboka II.

Selon les informations communiquées par la Gendarmerie, le viol se serait produit dans la nuit du 18 au 19 octobre 2025 au domicile de la victime à Andeboka II. L'adolescente, qui vivait seule avec sa mère, était seule à la maison ce soir-là, sa mère étant absente. Ce n'est qu'au matin du 19 octobre que l'agression a été découverte. La porte de la maison n'était pas verrouillée mais simplement fermée. L'adolescente a été trouvée en état de détresse.

Encore consciente, elle a pu être transportée en urgence vers un centre de santé. Questionnée par le personnel soignant, la victime aurait désigné trois agresseurs : deux individus nommés Kasaina et Bôteta, ainsi qu'une troisième personne non identifiée. Malgré sa prise en charge médicale, la jeune fille est malheureusement décédée peu après. Alertée par le chef du fokontany d'Avaratriniavo, une équipe de trois gendarmes, s'est immédiatement rendue sur les lieux, accompagnée d'un médecin.

Après examen du corps, en collaboration avec le médecin-chef du CSB II d'Ampefy, il a été confirmé que, malgré l'absence de blessures ou de traces de violences physiques externes, le décès était bien la conséquence du viol subi. Ainsi, les forces de l'ordre ont entrepris de retrouver les individus mis en cause par la victime. Cependant, les trois suspects avaient déjà pris la fuite et ne se trouvaient plus dans le village. L'enquête pour « viol ayant entraîné la mort d'une mineure » est désormais ouverte et se poursuit. Elle est menée par la Brigade de Gendarmerie de Soavinandriana.