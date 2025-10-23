Madagascar: Secteur aérien - Reprise des vols de la compagnie Emirates à compter de ce jour

Toutes les compagnies aériennes étrangères opérant à Madagascar sont désormais fonctionnelles.

Après la compagnie Air France, Emirates vient d'annoncer la reprise de ses vols au départ de Dubaï vers Antananarivo en passant par Mahé à compter de ce jour. Cette réouverture de la ligne aérienne constitue une bouffée d'oxygène pour les professionnels du tourisme d'autant plus que c'est encore la haute saison surtout pour le « birdwatching » ou la période d'observation des oiseaux. Pour l'heure, le ministère en charge du Tourisme et de l'Artisanat a communiqué que 248 140 visiteurs internationaux ont été enregistrés au cours des trois premiers trimestres de cette année.

Ce chiffre représente une hausse de l'ordre de 9,13% par rapport au nombre d'arrivées touristiques comptabilisées l'année dernière. En effet, 227 386 voyageurs internationaux ont visité la destination Madagascar au cours de cette période.

Connectivité aérienne

Néanmoins, la Confédération du Tourisme de Madagascar souligne que ces chiffres restent encore faibles par rapport au potentiel énorme de la destination. Cette entité ne cesse de réitérer que l'amélioration de la connectivité aérienne internationale, régionale et domestique s'avère importante voire urgente afin d'attirer davantage de touristes étrangers à venir dans le pays. La réhabilitation des routes principales permettant de faciliter l'accès aux sites touristiques est également importante, sans oublier le renforcement des compétences des travailleurs dans les domaines de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

Force est également de reconnaître que plusieurs acteurs touristiques ne ménagent pas leurs efforts en matière d'innovation dans l'offre de produits touristiques. Certains d'entre eux proposent entre autres, des offres promotionnelles pour les touristes aussi bien nationaux qu'internationaux désirant séjourner dans leurs établissements.

Conditions de vie

Il convient de rappeler que le secteur du tourisme constitue un pilier essentiel pour le développement socio-économique de la nation étant donné qu'il est pourvoyeur de devises et générateur d'emplois directs et indirects. Ayant un aspect transversal, ce secteur soutient non seulement les petites entreprises locales mais aussi les petits producteurs fournisseurs de fruits et légumes bio.

Les communautés de pêcheurs en tirent également profit directement. Ce n'est pas tout ! Les artisans profiteront en même temps de cette dynamique étant donné que les voyageurs internationaux choisissant la destination Madagascar ne manquent pas d'acheter des produits locaux en guise de souvenirs de la Grande île. Ce qui permet ainsi d'améliorer les conditions de vie de nombreuses familles plus particulièrement celles résidant aux alentours des sites touristiques.

Rassurer les visiteurs

La reprise des vols opérés par les différentes compagnies aériennes étrangères à destination de Madagascar contribue à l'augmentation du nombre d'arrivées touristiques dans le pays. Dans le même élan, les opérateurs touristiques collaborent étroitement avec l'Office National du Tourisme de Madagascar afin de promouvoir la destination et de rassurer les visiteurs internationaux quant à leur sécurité durant leur séjour sur la Grande île.

La situation revient progressivement à la normale : tous les magasins, ainsi que les établissements hôteliers et de restauration, ont rouvert leurs portes au grand public, et les transports publics ont également repris leurs activités.

Préservation de la biodiversité

Au-delà de sa dimension économique, le tourisme joue également un rôle déterminant dans la valorisation du patrimoine national. En effet, il valorise la préservation de la biodiversité exceptionnelle de la Grande île. La grande mobilisation récente de toutes les parties prenantes afin de protéger l'aire protégée de l'Allée des Baobabs à Morondava contre l'incendie, en est la preuve tangible. La promotion des traditions, des cultures et de l'artisanat malgaches n'est pas en reste.