Madagascar: Transport aérien - Madagascar Airlines renforce son réseau de distribution internationale

Madagascar Airlines continue sa vie après Thierry de Bailleul. La compagnie aérienne nationale sous l'ère Mahery Andriamamonjy annonce l'activation effective de sa distribution sur le Système Globale de Distribution (GDS) Galileo opéré par Travelsport.

Considérée comme une avancée stratégique, cette intégration renforce la présence de la compagnie dans la communauté internationale de l'industrie aérienne.

Meilleure accessibilité

En effet, désormais l'ensemble des offres de Madagascar Airlines comme les vols, les tarifs publics et les classes de réservation est disponible en temps réel sur le GDS Galileo. Une intégration qui offre à la compagnie une meilleure accessibilité aux agences de voyage et partenaires du monde entier. Une présence et une visibilité internationale qui permet en tout cas à Madagascar Airlines d'augmenter ses ventes et d'avancer vers ses objectifs de retour à la rentabilité des opérations.

« L'activation sur Galileo concrétise notre volonté de renforcer la visibilité et l'accessibilité de notre réseau auprès des distributeurs mondiaux », explique Mahery Andriamamonjy, le nouveau directeur général par intérim de Madagascar Airlines. « En complément de notre présence sur Amadeus, cette avancée s'inscrit dans notre ambition de bâtir une compagnie moderne, performante et ouverte sur le monde » ajoute-t-il.

Promotion

Au-delà de ses impacts positifs sur les opérations de Madagascar Airlines, cette intégration sur GDS Galileo contribuera également à la promotion de la destination Madagascar sur le marché international du tourisme. Elle permet, en effet, de toucher un réseau élargi d'agences de voyages, de maximiser la diffusion des offres de la compagnie dans les zones d'implantation de Travelport dans les continents américain, asiatique et africain.

Un vivier de touristes internationaux qui pourraient venir visiter la Grande île, en somme. L'intégration permet, par ailleurs, de sécuriser les canaux de vente de Madagascar Airlines grâce à une double infrastructure technologique offerte par Amadeus et Galileo. Accroissant ainsi la flexibilité commerciale et les opportunités de partenariats interlignes.

Grâce à cette intégration, Madagascar maintient le cap sur les chantiers stratégiques de relance en cours comme l'élargissement des ventes, via les agences de voyages IATA (BSP) et ARC pour les États-Unis. En même temps, la compagnie déploie de nouveaux partenaires commerciaux avec les agences de voyages en ligne et les réseaux de compagnies aériennes.