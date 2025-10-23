Madagascar: Crise énergétique - Zafiri, une solution d'espoir pour les minigrids

Alors que Madagascar fait face à une grave crise énergétique marquée par des délestages fréquents et un accès limité à l'électricité en zones rurales, une nouvelle initiative panafricaine pourrait ouvrir la voie à une transformation durable.

Il s'agit du lancement du fonds Zafiri. Ce fonds d'investissement, doté initialement de 300 millions de dollars, est piloté par Inspired Evolution, récemment nommé gestionnaire par la Société financière internationale (SFI), la Banque africaine de développement (BAD) et d'autres partenaires. Zafiri vise à combler le déficit de financement des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables décentralisées (DRE), comme les minigrids solaires, très adaptés aux réalités de la Grande île.

Hors réseau

Zafiri s'inscrit dans le cadre de la Mission 300 à laquelle Madagascar adhère, une initiative conjointe du Groupe de la Banque mondiale et du Groupe de la BAD, visant à fournir un premier accès à l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Selon ses promoteurs, Zafiri a pour objectif de toucher plus de 30 millions de bénéficiaires, notamment en zones hors réseau. Pour Madagascar, où plus de 70 % de la population vit sans électricité, ce type de financement est stratégique.

Le pays pourrait ainsi bénéficier de l'expérience d'Inspired Evolution, qui a déjà financé plus de 10 GW d'énergie renouvelable à travers l'Afrique, en soutenant des modèles économiques innovants, adaptés aux zones isolées. Avec un potentiel pouvant atteindre 1 milliard de dollars, Zafiri représente une opportunité unique de soutenir des projets énergétiques résilients et durables, capables de transformer les conditions de vie de millions de Malgaches, tout en créant des emplois verts et en favorisant une croissance inclusive.