Madagascar: Crise énergétique - Zafiri, une solution d'espoir pour les minigrids

23 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Alors que Madagascar fait face à une grave crise énergétique marquée par des délestages fréquents et un accès limité à l'électricité en zones rurales, une nouvelle initiative panafricaine pourrait ouvrir la voie à une transformation durable.

Il s'agit du lancement du fonds Zafiri. Ce fonds d'investissement, doté initialement de 300 millions de dollars, est piloté par Inspired Evolution, récemment nommé gestionnaire par la Société financière internationale (SFI), la Banque africaine de développement (BAD) et d'autres partenaires. Zafiri vise à combler le déficit de financement des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables décentralisées (DRE), comme les minigrids solaires, très adaptés aux réalités de la Grande île.

Hors réseau

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Zafiri s'inscrit dans le cadre de la Mission 300 à laquelle Madagascar adhère, une initiative conjointe du Groupe de la Banque mondiale et du Groupe de la BAD, visant à fournir un premier accès à l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Selon ses promoteurs, Zafiri a pour objectif de toucher plus de 30 millions de bénéficiaires, notamment en zones hors réseau. Pour Madagascar, où plus de 70 % de la population vit sans électricité, ce type de financement est stratégique.

Le pays pourrait ainsi bénéficier de l'expérience d'Inspired Evolution, qui a déjà financé plus de 10 GW d'énergie renouvelable à travers l'Afrique, en soutenant des modèles économiques innovants, adaptés aux zones isolées. Avec un potentiel pouvant atteindre 1 milliard de dollars, Zafiri représente une opportunité unique de soutenir des projets énergétiques résilients et durables, capables de transformer les conditions de vie de millions de Malgaches, tout en créant des emplois verts et en favorisant une croissance inclusive.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.