Madagascar: JMJ Mada XI à Toamasina - Les préparatifs déjà en marche JMJ

23 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Les prochaines Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) Mada, onzième édition, se tiendront l'année prochaine à Toamasina. Du 25 au 31 août 2026, la jeunesse catholique se retrouvera dans la ville du Grand Port pour une semaine.

Les étapes préparatoires sont déjà en cours. Les jeunes catholiques désirant participer aux onzièmes Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) sont déjà incités à s'y préparer. Les dernières informations à propos de ce grand événement pour la jeunesse catholique à Madagascar ont incité les paroisses à débuter concrètement les étapes préparatoires des participants, si celles au niveau organisationnel ont déjà débuté depuis plusieurs mois. Les inscriptions, déjà ouvertes au sein des structures paroissiales, sont prévues s'achever en début d'année prochaine. Pour le diocèse d'Antananarivo, elles seront clôturées le 28 mars 2026.

Les JMJ, initiées par le pape Jean-Paul II (aujourd'hui saint) en 1985, sont un rassemblement des jeunes catholiques qui ont lieu tous les deux ou trois ans. Il s'agit d'une semaine au cours de laquelle ont lieu des rencontres spirituelles, des célébrations, des activités culturelles et d'autres activités, qui se terminent par une messe célébrée par le pape.

La prochaine édition des JMJ internationales aura lieu en 2027 à Séoul en Corée du Sud. Des JMJ au niveau national ont également lieu dans de nombreux pays. Pour Madagascar, elles ont eu lieu pour la première fois en 1998. Toamasina a déjà accueilli une première fois les JMJ Mada en 2006. Les éditions des JMJ Mada passées sont : Mahajanga (1998) ; Antsirabe (1999) ; Fianarantsoa (2001 et 2015) ; Antananarivo (2004) ; Toamasina (2006) ; Toliara (2009) ; Antsiranana (2012) ; Mahajanga (2018) ; Antsirabe (2022).

