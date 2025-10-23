Madagascar: Jiu-Jitsu - Mondial d'Abu Dhabi 2025 - Les athlètes malgaches affûtent leurs techniques

À quelques semaines du Championnat du monde de Jiu-Jitsu 2025 à Abu Dhabi, les athlètes malgaches intensifient leur préparation avec détermination. La délégation vise à briller sur la scène internationale malgré des moyens limités.

À l'approche du Championnat du monde prévu à parti du 12 novembre 2025 à Abu Dhabi, les combattants malgaches intensifient leur préparation. La Ligue Analamanga, en chef d'orchestre, lance une série d'Open Mats, des séances d'entraînement ouvertes à tous les clubs de la région, pour affiner les techniques et renforcer la cohésion. Le premier rendez-vous est fixé au samedi prochain, de 13h à 15h, au dojo Checkmat.

Rééditer l'exploit

L'an dernier, Madagascar avait réalisé une performance remarquable à Abu Dhabi en se hissant à la 22e place sur 95 nations, décrochant deux médailles d'or et une de bronze dans la catégorie Men's Gi White. Les médaillés étaient Tafita Rafidinomena, Bigjee Chafik et Christian Niriniaina Ranaivomanana. Cette année, les ambitions sont revues à la hausse, portées par une nouvelle génération de combattants. La plateforme internationale Smoothcomp affiche déjà les noms de plusieurs représentants malgaches. En catégorie amateur, Bryan Rasamy Anoharana s'alignera en gi homme ceinture bleue -62 kg.

Chez les professionnels, Andy Rasamy Anoharana combattra en ceinture marron gi -77 kg. Du côté des jeunes, Aiky Rajaoson (-66 kg, ceinture bleue) et Nofy Chuk Hen Shun (-57 kg, ceinture bleue) défendront les couleurs nationales. En Master 1, Rina Wilson Razakarisoa, ceinture violette, classé numéro 1 à Madagascar et 11e en Afrique, représentera l'élite malgache.

Le Festival d'Abu Dhabi verra également la participation de six jeunes talents de moins de 15 ans : Diary Nekena Ralalaharisoa, Mazas Aintsara Itiela, Lucie Herizaka Nirina, Idealisoa Ranaivomanana, Mazas Aintsara Enoka et Ando Mahasoa Ranarivelo. La majorité d'entre eux évolue au sein du club Checkmat, véritable vivier de champions.

Autofinancement

Cette saison, Andy Rasamy Anoharana a déjà ouvert le compteur des médailles en remportant une preciseuse médaille d'argent au Grand Slam d'Abu Dhabi en mai. Une performance qui donne le ton et nourrit les espoirs d'un podium mondial. La Fédération Malgache de Jiu-Jitsu appelle à une mobilisation des clubs locaux pour soutenir cette dynamique. La délégation malgache se rendra aux Émirats arabes unis grâce à un autofinancement, appuyée par les familles des athlètes et des sponsors privés. La Fédération tient à exprimer sa profonde gratitude envers ces soutiens essentiels.