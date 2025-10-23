Madagascar: Jiu-Jitsu - Mondial d'Abu Dhabi 2025 - Les athlètes malgaches affûtent leurs techniques

23 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

À quelques semaines du Championnat du monde de Jiu-Jitsu 2025 à Abu Dhabi, les athlètes malgaches intensifient leur préparation avec détermination. La délégation vise à briller sur la scène internationale malgré des moyens limités.

À l'approche du Championnat du monde prévu à parti du 12 novembre 2025 à Abu Dhabi, les combattants malgaches intensifient leur préparation. La Ligue Analamanga, en chef d'orchestre, lance une série d'Open Mats, des séances d'entraînement ouvertes à tous les clubs de la région, pour affiner les techniques et renforcer la cohésion. Le premier rendez-vous est fixé au samedi prochain, de 13h à 15h, au dojo Checkmat.

Rééditer l'exploit

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'an dernier, Madagascar avait réalisé une performance remarquable à Abu Dhabi en se hissant à la 22e place sur 95 nations, décrochant deux médailles d'or et une de bronze dans la catégorie Men's Gi White. Les médaillés étaient Tafita Rafidinomena, Bigjee Chafik et Christian Niriniaina Ranaivomanana. Cette année, les ambitions sont revues à la hausse, portées par une nouvelle génération de combattants. La plateforme internationale Smoothcomp affiche déjà les noms de plusieurs représentants malgaches. En catégorie amateur, Bryan Rasamy Anoharana s'alignera en gi homme ceinture bleue -62 kg.

Chez les professionnels, Andy Rasamy Anoharana combattra en ceinture marron gi -77 kg. Du côté des jeunes, Aiky Rajaoson (-66 kg, ceinture bleue) et Nofy Chuk Hen Shun (-57 kg, ceinture bleue) défendront les couleurs nationales. En Master 1, Rina Wilson Razakarisoa, ceinture violette, classé numéro 1 à Madagascar et 11e en Afrique, représentera l'élite malgache.

Le Festival d'Abu Dhabi verra également la participation de six jeunes talents de moins de 15 ans : Diary Nekena Ralalaharisoa, Mazas Aintsara Itiela, Lucie Herizaka Nirina, Idealisoa Ranaivomanana, Mazas Aintsara Enoka et Ando Mahasoa Ranarivelo. La majorité d'entre eux évolue au sein du club Checkmat, véritable vivier de champions.

Autofinancement

Cette saison, Andy Rasamy Anoharana a déjà ouvert le compteur des médailles en remportant une preciseuse médaille d'argent au Grand Slam d'Abu Dhabi en mai. Une performance qui donne le ton et nourrit les espoirs d'un podium mondial. La Fédération Malgache de Jiu-Jitsu appelle à une mobilisation des clubs locaux pour soutenir cette dynamique. La délégation malgache se rendra aux Émirats arabes unis grâce à un autofinancement, appuyée par les familles des athlètes et des sponsors privés. La Fédération tient à exprimer sa profonde gratitude envers ces soutiens essentiels.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.