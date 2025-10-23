Madagascar: CAF Awards 2025 - Le coach Rôrô, dans la course au titre de Meilleur Entraîneur Africain

Romuald Rakotondrabe, sélectionneur des Barea, brille parmi les dix finalistes du titre de Meilleur Entraîneur Africain 2025, dévoilés par la CAF ce 22 octobre. Une reconnaissance méritée pour son parcours exceptionnel, marqué par une finale historique au CHAN.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la liste des dix finalistes pour le titre prestigieux de Coach of the Year des CAF Awards 2025, hier. Parmi eux, un nom retient particulièrement l'attention : Romuald Rakotondrabe, le sélectionneur des Barea de Madagascar. Cette nomination consacre le travail remarquable de celui qu'on surnomme affectueusement « Coach Rôrô » et met en lumière les performances historiques de l'équipe nationale malgache sur la scène continentale.

Sous la direction de Romuald Rakotondrabe, Madagascar a marqué les esprits lors de la dernière édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats locaux. Pour la première fois de son histoire, la sélection malgache a atteint la finale du CHAN, un exploit d'autant plus retentissant qu'il fait suite à une demi-finale mémorable deux ans plus tôt. Ces résultats témoignent de la vision tactique et du leadership de coach Rôrô, qui a su transformer les Barea en une force compétitive, capable de rivaliser avec les meilleures équipes du continent.

La liste des nominés pour le titre de Meilleur Entraîneur Africain 2025 reflète la richesse et la diversité du football africain. Romuald Rakotondrabe partage cette shortlist avec des techniciens de renom tels que Walid Regragui, sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, Hossam Hassan, à la tête de l'Égypte, ou encore Mouine Chaâbani, entraîneur du RS Berkane.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les autres finalistes figurent Mohamed Ouahbi (Maroc U20), Krunoslav Jurčić (Pyramids FC, Égypte), Tarik Sektioui (Maroc local), Bubista (Cap-Vert), Sami Trabelsi (Tunisie) et Pape Thiaw (Sénégal). Cette sélection illustre la compétitivité du football africain, où des entraîneurs de profils variés, allant des sélections nationales aux clubs, se disputent la reconnaissance ultime. Pour Madagascar, la nomination de coach Rôrô est une source de fierté nationale. Elle récompense non seulement son talent, mais aussi l'essor du football local, qui gagne en visibilité et en crédibilité.