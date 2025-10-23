Madagascar: Kianjan'ny Kanto Mahamasina - Une rencontre décisive pour refonder la culture !

Le rendez-vous est lancé. Ce samedi 25 octobre à 15h, au Kianjan'ny Kanto Mahamasina, une rencontre d'envergure rassemblera les acteurs du monde musical malgache. Objectif ? Jeter les bases d'une refondation culturelle ambitieuse, face à une crise qui n'a que trop duré.

Un constat sans appel ! Musique aseptisée, talents marginalisés, précarité chronique, institutions inactives... Pour beaucoup d'artistes, la situation est devenue intenable. Mais au coeur de cette impasse, un souffle nouveau émerge : celui d'une volonté collective de changement.

Tout a commencé en ligne. Une plateforme virtuelle de débat a récemment permis aux professionnels du secteur de faire entendre leur voix. Certes, tous n'ont pas pu y participer, le processus ayant été lancé dans l'urgence, mais les contributions recueillies posent les bases d'un projet solide. Des idées fortes ancrées dans le vécu, portées par un désir commun de transformer le paysage culturel malgache.

Place à l'action collective

L'heure est maintenant au passage à l'action. La rencontre de ce samedi marque une nouvelle étape, décisive : un rassemblement physique, ouvert à tous les artistes, sans distinction de style, d'origine ou de notoriété. Un espace d'échange, de dialogue et de construction. Car repenser le rôle de l'artiste, revendiquer ses droits, et bâtir une industrie culturelle équitable ne se fera que dans l'unité et la concertation.

Plusieurs pistes ambitieuses mais réalistes ont déjà émergé : la création d'un statut légal protégé pour les artistes, la réforme de la gestion des droits d'auteur, la professionnalisation des métiers de l'art et de la culture, la valorisation de l'art et de la musique dans l'éducation, une gouvernance culturelle plus inclusive et transparente et l'exportation structurée de la musique malgache à l'international. Cette démarche se veut laïque, inclusive et sans jugement. Elle repose sur un principe fondamental : se relever ensemble. Pour que l'art devienne non seulement un levier économique, mais aussi un moteur de transformation sociale et de conscience collective.

Un premier acte fondateur

Il ne s'agit pas d'un simple débat mais bien du premier acte d'un mouvement structuré, pensé sur le long terme. Journalistes, techniciens, producteurs, managers, professionnels des médias... tous sont appelés à rejoindre cette dynamique. Car réinventer la culture malgache nécessitera l'engagement de l'ensemble de l'écosystème artistique.

La culture est en crise, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Ce samedi, au Kianjan'ny Kanto Mahamasina, le monde artistique malgache pourrait bien amorcer un tournant historique.