Madagascar: « Tolotanana ho an'i Kolibera » pour samedi

23 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Maminirina Rado

Dernier des héritiers musicaux de Paul Ratianarivo, à qui le patrimoine malgache doit le titre « O ! Ley manafo », ou encore une collaboration à inscrire dans le livre d'or de l'art national sur « Afindrafindrao », version de la Tropy Analamanga, Kolibera fait appel à la contribution collective parce qu'il traverse une période difficile sur le plan de la santé. Un gala de chant sera organisé samedi à 14 h 30 à Anat'sah Ambohitrimanjaka.

Plusieurs figures du « bà gasy » et de la variété acoustique seront présentes sur scène à savoir Inah, Ony, Tselonina, Fara Gloum, Jovin, Ralanto Kangasy, Nini et d'autres encore. « Il a subi une menace d'AVC, heureusement que la veine ne s'est pas rompue mais juste obstruée », relate son fils Nini Kolibera. Il est hospitalisé au CHU Befelatanana et les soins se poursuivent actuellement. « Il peut parler et se déplace très lentement. Mais monter sur une scène, c'est impossible pour le moment, nous sommes encore en plein traitement », ajoute-t-il.

Pour ce gala en périphérie de la capitale, non loin des rizières, les artistes locaux ont répondu présents. Kolibera a collaboré avec d'innombrables artistes depuis plus d'un demi-siècle. Notamment Ifanihy, R'imbosa, Liza Raseta, Erick Manana, Rakoto Frah, etc. Kolibera est tout simplement un monument de la musique malgache.

