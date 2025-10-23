Bénin: Présidentielle 2026 - La Cena rejette la candidature du principal parti d'opposition

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a déclaré irrecevable la candidature du parti d'opposition Les Démocrates à la présidentielle d'avril 2026, une décision rendue le 22 octobre qui rebat les cartes du scrutin.

Selon la Cena, le duo présenté par le parti n'a pu obtenir que 27 parrainages valides, soit un de moins que les 28 requis par le Code électoral. Cette insuffisance résulte du retrait du parrainage d'un élu du parti, précise la commission.

« Un dossier incomplet ne peut être validé », a indiqué la Cena dans sa liste provisoire des candidatures.

Les Démocrates disposent désormais d'un délai de 48 heures pour déposer un recours. Selon nos confrères de RFI, la Cour constitutionnelle examine, par ailleurs ce jeudi, une requête du parti visant à contester le retrait du parrainage par son député.

La Cena a, en revanche, validé la candidature du duo de la majorité présidentielle, composé du ministre des Finances Romuald Wadagni et de Mariam Chabi Talata, ainsi que celle du parti FCBE, qui se réclame de l'opposition.