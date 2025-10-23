Bénin: Présidentielle 2026 - La Cena rejette la candidature du principal parti d'opposition

Triomphe Mag
Éric Houndété, président du parti Les Démocrates
23 Octobre 2025
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a déclaré irrecevable la candidature du parti d'opposition Les Démocrates à la présidentielle d'avril 2026, une décision rendue le 22 octobre qui rebat les cartes du scrutin.

Selon la Cena, le duo présenté par le parti n'a pu obtenir que 27 parrainages valides, soit un de moins que les 28 requis par le Code électoral. Cette insuffisance résulte du retrait du parrainage d'un élu du parti, précise la commission.

« Un dossier incomplet ne peut être validé », a indiqué la Cena dans sa liste provisoire des candidatures.

Les Démocrates disposent désormais d'un délai de 48 heures pour déposer un recours. Selon nos confrères de RFI, la Cour constitutionnelle examine, par ailleurs ce jeudi, une requête du parti visant à contester le retrait du parrainage par son député.

La Cena a, en revanche, validé la candidature du duo de la majorité présidentielle, composé du ministre des Finances Romuald Wadagni et de Mariam Chabi Talata, ainsi que celle du parti FCBE, qui se réclame de l'opposition.

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.