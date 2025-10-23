Le Délégué Permanent à Genève s'adresse à la Conférence ministérielle de la CNUCED et expose la destruction systématique des structures et infrastructures économiques soudanaises par les milices terroristes

Le Délégué permanent du Soudan à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamed, a présenté la déclaration du Soudan lors de la 16e Conférence ministérielle de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), où il a détaillé l'ampleur des attaques et de la destruction systématique perpétrées par les milices rebelles sur les infrastructures et l'économie du pays, y compris les grands projets de production et de transformation, ainsi que les ministères, institutions et organes liés aux systèmes financiers et bancaires.

Il a ajouté qu'avant le rebellement des milices, le Soudan avait accompli des progrès considérables dans les préparatifs de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, mais que toutes ces démarches préparatoires ont été temporairement suspendues en raison de ce rebellement.

Il a souligné la richesse et la diversité des ressources du Soudan, rares dans un pays, notamment les minéraux, principalement l'or, ainsi que le pétrole, et les vastes et diverses ressources agricoles, offrant d'importantes opportunités d'investissement, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de la production, au moment où le monde fait face à une crise alimentaire et hydrique.

Le Délégué permanent a également évoqué les ressources forestières du Soudan, signalant que le pays, en coordination avec la CNUCED, avait réalisé des progrès dans la préparation de la tenue de la Conférence régionale sur la gomme arabique à Khartoum, mais que le rebellement des milices avait temporairement gelé toutes ces dispositions.

En conclusion, le Délégué permanent a insisté sur l'importance de soutenir le renforcement des capacités des pays les moins avancés afin qu'ils puissent s'intégrer à l'économie mondiale, soulignant les défis auxquels sont confrontés les pays en développement, en particulier la fracture numérique dans un contexte où le commerce et les chaînes d'approvisionnement dépendent de la technologie numérique, y compris l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Il a appelé à intensifier les efforts pour atteindre les Objectifs de développement durable, encore lointains pour les pays en développement, et a exhorté la communauté internationale à renforcer ses actions pour ne laisser personne de côté.