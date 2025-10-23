Soudan: L'Ambassadeur du pays à Bakou rencontre le ministre Azerbaïdjanais de l'énergie

L'ambassadeur du Soudan à Bakou, Anas Al-Tayeb Al-Gailani, a rencontré aujourd'hui le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Parviz Shahbazov, pour examiner des relations bilatérales entre le Soudan et l'Azerbaïdjan.

Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer, développer et élargir ces relations, notamment dans les domaines économique et du développement.

Au cours de la rencontre, l'ambassadeur a présenté un exposé détaillé sur les opportunités d'investissement conjoint entre les deux pays, selon les formules reconnues, afin de garantir des avantages mutuels à travers les investissements directs, les entreprises du secteur privé ou le système BOT.

Il a également présenté les grandes lignes d'un certain nombre de projets élaborés par un comité de haut niveau formé par le président du Conseil de souveraineté, comprenant des initiatives dans les domaines de l'énergie hydroélectrique et des énergies renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, ainsi que dans le secteur minier, en particulier l'or et autres minerais, en plus du pétrole et de l'exploration du gaz naturel en mer Rouge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie a accueilli favorablement les propositions, réaffirmant l'intérêt de son pays à étudier ces projets avec les organes compétents, et a indiqué l'envoi d'un responsable du ministère au sein de la délégation qui se rendra au Soudan en décembre prochain pour examiner les perspectives de coopération conjointe avec le ministère soudanais de l'Énergie.