Ile Maurice: Kailash Trilochun réclame Rs 421 millions aux héritiers de SAJ

Me Kailash Trilochun poursuit les héritiers de feu sir Anerood Jugnauth (SAJ), son épouse lady Sarojni, son fils Pravind et sa fille Shalini Malhotra devant la Cour suprême. Il leur réclame des dommages de Rs 421 641 688 pour menaces, mensonges et intimidations proférées à son encontre par feu SAJ dans l'affaire Emtel Ltd contre l'Information and Communication Authority (ICTA) et autres.

Les services de Me Trilochun ont été retenus par le board de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) en mars 2015. Le plaignant avait réclamé Rs 24 millions. Par la suite, il a réduit ses honoraires à Rs 12 millions. Le plaignant a indiqué avoir pris cette décision en tant que compatriote.

Dans une lettre en date du 23 mars 2016, l'officier en charge de l'ICTA a informé Me Trilochun que ses services ne seraient plus retenus. Feu SAJ a tenu une conférence de presse le 12 septembre 2016 pour parler du procès intenté par Emtel contre l'ICTA.

Me Trilochun soutient que l'ancien Premier ministre avait tenu des propos diffamatoires à son encontre, ainsi que des insultes et des mensonges à son endroit. Le plaignant a énuméré une quinzaine d'insultes et de mensonges proférés contre lui par SAJ. Pour lui, ces agissements constituent des fautes lourdes.

La plainte, rédigée par Me Deeya Mohadeer, avouée, a déjà été servie aux héritiers SAJ par l'avoué du privé Zainool Abedeen Eddoo.