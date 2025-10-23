Ile Maurice: Le MPRB et son projet «Agrisanté» à l'honneur

Le centre du Mouvement pour le progrès de Roche-Bois (MPRB) a célébré, le jeudi 16 octobre, la Journée mondiale de l'alimentation. Cette journée, placée sous le signe de la solidarité et du développement durable, a permis de mettre en avant les initiatives visant à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir de meilleures habitudes de vie au sein de la communauté.

Le MPRB, présent à Roche-Bois depuis plus de 32 ans, oeuvre pour le développement éducatif et socio-économique des habitants de la région. L'organisation propose un accompagnement comprenant soutien scolaire pour les enfants, alphabétisation pour les adultes, éducation parentale et formation aux droits humains. Elle soutient également les jeunes en dehors du système formel d'éducation, en leur offrant des outils face à la précarité et pour valoriser leurs talents.

Au coeur de cette célébration, le projet Agrisanté, financé par le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC), a été mis à l'honneur. Ce projet innovant combine permaculture, nutrition et aquaponie et illustre la volonté du MPRB d'offrir des solutions durables et accessibles pour améliorer la qualité de vie à Roche-Bois.

Plusieurs personnalités étaient présentes à l'événement, dont le ministre des Terres et du logement, Shakeel Mohammed, le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Adil Ameer Meea et le membre de l'Assemblée nationale, Eshan Juman.

Leur présence a témoigné du soutien du gouvernement envers les projets communautaires porteurs de changement. Prenant la parole, Stéphane Denidal, directeur du MPRB, est revenu sur l'importance de l'éducation communautaire: «Depuis trois décennies, le MPRB s'efforce d'offrir une deuxième chance éducative et sociale aux jeunes de Roche-Bois. Cette journée nous rappelle que l'alimentation durable commence par la connaissance et le partage.» Lindsay Morvan, président du MPRB, a, lui, salué la persévérance de toute l'équipe et des bénévoles : «Notre mission reste la même : accompagner les jeunes et les familles vers un avenir plus stable, autonome et solidaire.»

Le consultant en permaculture, Oliver Fanfan, a présenté les bienfaits de cette approche écologique qui encourage la responsabilisation et la connaissance de soi, tandis que le Dr Annaëlle Hip Kam a sensibilisé les participants à la nutrition équilibrée et à la préparation de repas sains à base de produits locaux.

Les jeunes du MPRB se sont aussi exprimés et ont évoqué leur parcours de transformation, leur confiance retrouvée et leur volonté de s'investir à leur tour dans des projets communautaires. Eshan Juman a salué le rôle du MPRB auprès des jeunes en décrochage scolaire tandis qu'Adil Ameer Meea a mis en avant la dimension entrepreneuriale du mouvement, notamment à travers le projet des poules pondeuses, qui encourage la création de microentreprises locales.

Pour sa part, Shakeel Mohammed a félicité le MPRB pour sa gestion des terres et son engagement dans l'autonomie alimentaire : «Roche-Bois montre la voie vers une société plus responsable et résiliente. Le MPRB est un modèle à suivre pour Maurice.»