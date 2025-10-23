Ile Maurice: Crime, drogue et insécurité - les avocats réclament un plan d'action concret

Un climat d'insécurité grandissant, une justice à réformer et une police à mieux encadrer - tels sont les constats dressés par la Middle Temple Association (Mauritius) lors d'une conférence de presse tenue la semaine dernière. Son président, Me Rashad Daureeawo, Senior Counsel, a plaidé pour une série de mesures urgentes afin de renforcer la gouvernance de la justice et de la sécurité publique à Maurice. «Il y a aujourd'hui un sentiment de frayeur et d'insécurité dans le pays», a déclaré Me Daureeawo.

Face à ce constat, il a proposé la mise en place d'un système de neighborhood watch à travers l'île, en collaboration étroite avec laforce policière, afin de restaurer le lien de confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. L'avocat a également recommandé qu'une étude nationale soit menée pour déterminer dans quelle mesure la criminalité est liée aufléau de la drogue, qu'il considère comme une source majeure d'instabilité sociale. Il a souligné la nécessité d'unemeilleure éducation aux droits humains,et d'une coopération accrue entre les avocats et la police, estimant que la prévention et la connaissance de la loi doivent devenir des piliers de la sécurité publique.

Le secrétaire général de l'association, Me Olivier Barbe, a abondé dans le même sens. Il a insisté sur l'importance de moderniser la force policière : «Les équipements sont obsolètes, le training insuffisant et les conditions de travail trop précaires.» Selon lui, il faut revoir en profondeur lesinfrastructures des postes de police, renforcer la formation continue et garantir une véritable sécurité d'emploi pour le commissaire de police afin d'assurer l'indépendance de la fonction.

Charge provisoire : Un appel à la rupture

Autre point fort de cette conférence : la remise en question de la pratique de la charge provisoire. Me Daureeawo a appelé à son arrêt immédiat, sans attendre la réforme constitutionnelle annoncée par le gouvernement. «Cette pratique est contraire à l'esprit de la justice. Elle prive trop souvent les citoyens de leurs droits fondamentaux avant même qu'une enquête ne soit pleinement menée», a-t-il affirmé.

L'association estime qu'une révision urgente de cette procédure s'impose pour éviter les abus, et rétablir l'équilibre entre les droits de la défense et les pouvoirs d'enquête. Le président de la Middle Temple Association a aussi plaidé pour la création d'une cour d'appel, comme recommandé par le rapport Mackay, afin dedésengorger la Cour suprême,et d'assurer une justice plus rapide et plus accessible.

Enfin, Me Daureeawo a déploré que la Law Reform Commission soit «largement sous-utilisée». Il a rappelé que cette instance devait être pleinement consultée pour toute réforme légale majeure : «Il est inconcevable que des réformes juridiques soient menées sans l'expertise d'un organe conçu précisément pour cela.»

À travers ces propositions, la Middle Temple Association dit vouloir restaurer la confiance des citoyens dans la justice et la sécurité, deux piliers essentiels de l'État de droit. «Les lois doivent protéger, pas effrayer. La justice doit être au service du peuple, pas au-dessus de lui», a conclu Me Daureeawo, lançant un appel à une volonté politique forte pour faire de ces réformes une priorité nationale.