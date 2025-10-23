Ile Maurice: «Nous devons veiller que personne n'utilise les coopératives de crédit pour dissimuler ou blanchir de l'argent sale»

À l'occasion de l'International Credit Union Day, célébrée chaque année le troisième jeudi d'octobre, un atelier sur le thème «Coopération pour un monde prospère» s'est tenu, le jeudi 16 octobre, au National Co-operative College, à Terre-Rouge. L'événement s'est déroulé en présence du ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et des coopératives, Aadil Ameer Meea.

Cette initiative, organisée par le National Co-operative College a réuni des membres de coopératives de crédit de tout le pays avec comme objectif de souligner la contribution essentielle du mouvement coopératif et des Credit Unions à la croissance économique inclusive, à l'autonomisation des communautés et au renforcement de la résilience financière. Cela a aussi été l'occasion de promouvoir le dialogue et la collaboration entre les dirigeants et les décideurs politiques du secteur coopératif afin de bâtir un monde plus prospère et plus équitable.

S'adressant aux participants, le ministre Ameer Meea a souligné que les coopératives de crédit, contrairement aux banques traditionnelles, privilégient la confiance, l'honnêteté et l'unité, visant à faire bénéficier tous les membres collectivement au lieu de générer des profits pour quelques-uns. En épargnant dans une coopérative de crédit, les membres se soutiennent mutuellement dans diverses actions comme l'achat d'un terrain ou le financement de leurs études. Cette entraide incarne l'essence même du mouvement : l'entraide entre personnes. Il est bon de savoir qu'il existe environ 148 coopératives de crédit à Maurice, avec plus de 57 000 membres.

Le ministre a également souligné que la Co-operatives Act avait récemment été amendée afin de garantir que Maurice respecte les règles internationales en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

«Cela s'inscrit dans le cadre de nos préparatifs en vue d'une évaluation internationale menée par le Groupe antiblanchiment d'Afrique orientale et australe en 2027. Ces nouvelles mesures ne visent pas à alourdir votre travail; elles visent à vous protéger, vous, vos membres et votre épargne. Nous devons tous veiller à ce que personne n'utilise les coopératives de crédit pour dissimuler ou blanchir de l'argent sale. Bonne gouvernance et transparence ne sont pas de simples mots: il s'agit de protéger l'argent des membres et de conserver la confiance des citoyens.»

Le ministre Ameer Meea a aussi souligné l'évolution rapide des technologies dans les services financiers, appelant à l'adaptation, tout en défendant les valeurs coopératives d'honnêteté, de solidarité et de service.

Sanjeev Coonjobeeharry, directeur du National Co-operative College, a mis l'accent sur l'importance de l'atelier pour renforcer la résilience des coopératives de crédit. Il a décrit l'atelier comme un lieu de dialogue et d'échange de connaissances, favorisant également une collaboration accrue entre les membres.

Cette journée internationale - qu'il ne faut pas confondre avec la Journée internationale des coopératives qui est célébrée le premier samedi de juillet et promue par l'Alliance coopérative internationale - honore l'esprit du mouvement des coopératives de crédit. L'objectif ultime est de sensibiliser le public au travail formidable que font les coopératives de crédit et autres coopératives financières dans le monde entier, et de donner aux membres la possibilité de s'engager davantage.