Congo-Kinshasa: Combats violents entre les FARDC et le M23 à Ihula au Nord-Kivu

Des combats intenses ont éclaté ce jeudi 23 octobre 2025 dans la localité de Ihula, en territoire de Walikale, entre les Forces armées de la RDC (FARDC), appuyées par les groupes d'autodéfense Wazalendo, et les rebelles du mouvement AFC/M23. Les affrontements ont commencé dès 4 heures du matin, provoquant une panique généralisée dans les villages environnants.

Les détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans plusieurs localités proches du centre de Kalembe, notamment à Katobi, Kalonge et Matenge, où les habitants ont commencé à fuir vers des zones supposées plus sûres. Aucun bilan officiel n'est disponible à ce stade, mais les mouvements de populations sont confirmés par des sources locales.

Frappes aériennes en série

Ces affrontements surviennent au lendemain d'une attaque aérienne menée par les FARDC contre des positions rebelles à Kashebere, dans le groupement de Luberike, toujours dans la partie Est de Walikale.

D'autres frappes aériennes ont été signalées mardi dernier à Ihula et à Nyarushyamba, dans le secteur Osso-Banyungu, territoire voisin de Masisi.

La situation dans le Nord-Kivu reste hautement volatile, avec une intensification des opérations militaires et une détérioration des conditions humanitaires. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont appelées à intervenir rapidement pour assister les déplacés et prévenir une nouvelle escalade dans cette région déjà marquée par des années de conflit.