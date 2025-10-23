Afrique Centrale: Accord de paix RDC-Rwanda - Les parties jettent les bases de sa mise en oeuvre

La RDC, le Rwanda, les États-Unis, le Qatar et la Commission de l'Union africaine se sont réunis les 21 et 22 octobre 2025, à Washington pour la troisième session du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité (JSCM), afin de faire avancer la mise en oeuvre de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda sous médiation des Etats-Unis.

Lors de cette rencontre, les parties ont coordonné des actions spécifiques pour préparer le terrain à la neutralisation des FDLR et à la levée des mesures défensives du Rwanda, jetant ainsi les bases d'une mise en oeuvre effective de l'accord.

La quatrième réunion du mécanisme est prévue pour les 19 et 20 novembre 2025.