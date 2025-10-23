Congo-Kinshasa: Judith Suminwa mobilise les acteurs pour une réponse intégrée aux sinistrés de Delvaux

La Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a présidé le mercredi 22 octobre une réunion stratégique consacrée à la situation des victimes de l'incendie du site artisanal de Delvaux, situé dans la commune de Ngaliema (Kinshasa).

Cette rencontre multisectorielle a réuni les ministres de la Santé et des Petites et moyennes entreprise (PME), le gouverneur de Kinshasa, ainsi que des partenaires institutionnels et bancaires tels que FOGEC, ARCA, FPM, Bisou Bisou et Equity BCDC.

Trois volets pour une réponse structurée

Le ministre des PME, Justin Kalumba, a détaillé les trois axes d'intervention définis :

Volet humanitaire : prise en charge immédiate des sinistrés,

Volet infrastructurel : mise en oeuvre d'un incubateur artisanal moderne,

Volet indemnisation : développement d'un système d'assurance incendie adapté.

« Le Gouvernement a déjà identifié un site de transition pour relocaliser les artisans et permettre le démarrage rapide des travaux », a-t-il précisé.

Le projet prévoit la création d'un incubateur artisanal avec salles de formation, espaces d'exposition et hangars conformes aux normes, afin de moderniser les méthodes de travail et réduire les risques d'incendie.

Chargée par la Première Ministre, l'ARCA développera une assurance incendie spécifique pour les artisans, complémentaire à l'assurance-vie déjà souscrite par certains. Le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda, a annoncé un délai de deux à trois mois pour la mise en place de ce produit.

« Cette assurance permettra une indemnisation rapide des pertes en équipements et stocks », a-t-il affirmé.

Vers un écosystème financier résilient

Le Fonds pour la Promotion de la Microfinance (FPM), dirigé par Patrick Nkongo, apportera une assistance technique et financière pour lever les barrières à l'accès au crédit, notamment via des fonds de garantie et des produits adaptés aux PME artisanales.

Ce dispositif s'inscrit dans le premier pilier du Programme d'actions du Gouvernement Suminwa, dédié au développement des PME/PMI, avec des politiques de soutien ciblées et des programmes d'accompagnement inclusifs.