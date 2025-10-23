Ile Maurice: Réunion positive entre Osman Mahomed et les parties prenantes

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a présidé une réunion, le mardi 21 octobre à Port-Louis, visant à traiter les questions soulevées par les exploitants de taxis agréés à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR).

L'objectif de cette réunion était d'évaluer les défis auxquels sont confrontés les exploitants de taxis aéroportuaires agréés et de trouver des solutions pour lutter contre les services de taxi illégaux. Le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, ainsi que les députés Tony Apollon et Kevin Lukeeram ont également participé à la réunion. Les principaux acteurs de la National Land Transport Authority (NLTA), de la Mauritius Police Force, d'Airports Terminal Operations Ltd et des représentants de la General Taxi Owners' Union étaient aussi présents.

Asraf Ali Ramdin, secrétaire du syndicat, estime que la situation des taxis marrons est devenue un vrai problème pour tous les taxis légaux qui travaillent à l'aéroport SSR. «C'est une situation qui devient vraiment très préoccupante. Pourtant, la loi est claire. Ces pratiques sont illégales et il faut y mettre un frein avec l'aide de toutes les parties concernées, notamment la NLTA et la police. Il y a aussi des tour-opérateurs qui mettent leurs propres véhicules et les 72 taxis qui opèrent à l'aéroport sont affectés par cet état de choses. Pa kapav touris pe sorti dan laeropor e pe trouv lager ant bann sofer taxi», a-t-il déclaré.

Ajoutant: «Auparavant, il y avait le problème de Uber, qui voulait s'implanter à Maurice et aujourd'hui, il y a aussi certaines personnes qui offrent des services de taxi en ligne. Tout cela est illégal. Nous avions demandé une rencontre avec le ministre Mahomed et cela s'est très bien passé. Il y aura prochainement une visite des lieux.»

Le ministre des Transports terrestres a souligné la nécessité de renforcer le déploiement d'agents de la NLTA et de la police afin de surveiller et de signaler efficacement les cas d'exploitation illégale de taxis. Il a également souligné l'importance d'activer les caméras existantes afin d'identifier les services de transport non autorisés à l'aéroport.

D'autres propositions importantes consistent à augmenter la signalisation afin de guider les passagers vers les stations de taxis officielles et à mettre en place des uniformes afin d'améliorer la visibilité des opérateurs de taxis à l'aéroport. En outre, une visite avec les principales parties prenantes sera organisée afin d'évaluer la situation des opérateurs de taxis agréés de l'aéroport.