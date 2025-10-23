Ile Maurice: MIC - Kuros Construction et Best Construct en défaut de paiement

Le chef du gouvernement a indiqué que la Banque de Maurice (BoM) avait confirmé trois bénéficiaires de la Mauritius Investment Corporation (MIC) dans le secteur de la construction.

Il s'agit de Kuros Construction Solutions Ltd, de Best Construct Co Ltd et de Ramasawmy & Ramasawmy Co Ltd. Les montants investis s'élèvent respectivement à Rs 225 millions, Rs 150 millions et Rs 40 millions. Le Premier ministre a souligné que Kuros Construction Solutions Ltd est «étroitement liée à l'ancien ministre des Finances, le Dr Renganaden Padayachy», évoquant une proximité politique dans l'attribution de ces fonds.

Ces investissements, a-t-il poursuivi, s'inscrivaient dans le cadre des interventions de la MIC, filiale de la BoM, créée pour soutenir les entreprises jugées stratégiques pendant la période de relance postpandémie. Toutefois, selon lui, ces fonds publics ont été utilisés de manière «irresponsable».

Les informations transmises par la New Social Living Development Ltd (NSLD) montrent que deux de ces sociétés, Kuros Construction Solutions Ltd et Ramasawmy & Ramasawmy Co Ltd, avaient décroché d'importants contrats publics pour la construction de logements sociaux. Les montants en jeu sont considérables : Rs 2,4 milliards pour Kuros et Rs 548 millions pour Ramasawmy & Ramasawmy.

Ces projets faisaient partie du programme national visant à construire plusieurs milliers d'unités de logement à travers le pays. Cependant, les performances de ces compagnies diffèrent radicalement. Selon la BoM, Ramasawmy & Ramasawmy Co Ltd honore actuellement ses engagements financiers vis-à-vis de la MIC.

En revanche, Kuros Construction Solutions Ltd et Best Construct Co Ltd sont en défaut de paiement sur leurs obligations de remboursement. La situation s'est encore aggravée pour Best Construct Co Ltd, qui a été placée en liquidation depuis juin 2025, a confirmé le Premier ministre. De son côté, Kuros Construction Solutions Ltd, chargée d'une part importante du programme de logements sociaux, accuse d'importants retards dans l'exécution de ses chantiers.

La NSLD a émis un avis de résiliation de contrat à l'encontre de l'entreprise, tout en étant informée que les travaux restants seront repris par un autre entrepreneur pour le même montant contractuel. Ces retards mettent en péril plusieurs projets de construction de logements destinés à des familles vulnérables, un programme phare du précédent gouvernement et de l'actuel gouvernement.

Dans son intervention, Navin Ramgoolam a dénoncé «un exemple flagrant de mauvaise gestion et d'abus de fonds publics», rappelant que des «sommes énormes ont été versées à des proches du précédent régime, sans rigueur ni transparence».