Ile Maurice: La défense de Navin Ramgoolam réclame tous documents du DPP

23 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

L'affaire des coffres-forts impliquant le Premier ministre Navin Ramgoolam est passé devant la Financial Crimes Division (FCD) ce jeudi 23 octobre. L'audience, présidée par les magistrats Razia Jannoo-Jaunbocus et Abdool Raheem Tajoodeen, a été marquée par la requête de la défense visant à élargir l'accès aux pièces à conviction de l'enquête.

Robin Ramburn, SC, avocat de Navin Ramgoolam, a présenté une motion de "disclosure" afin d'obtenir tous les documents relatifs à l'enquête policière.

La défense réclame l'identité de l'informateur à l'origine de l'affaire, des échanges éventuels entre des responsables politiques et des enquêteurs, ainsi que des éléments liés au CCID. Il soutient que ces informations pourraient être utilisés pour démontrer une possible interférence politique dans l'enquête ayant conduit aux accusations. "It's all about fairness" martèlera-t-il à plusieurs reprises.

La poursuite, représentée par Me Nataraj Muneesamy, a rejeté cette approche. Selon lui, le DPP a déjà respecté ses obligations légales de divulgation depuis 2017, et les nouvelles requêtes de la défense sont un "general fishing trip". Les magistrats rendront leur décision à ce sujet le 27 novembre prochain.

