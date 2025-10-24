Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 octobre 2025

revue de presse

Tchad : Les avocats de Succès Masra réclament sa libération pour des raisons médicales

Selon le document, le président Masra aurait besoin de soins médicaux appropriés, actuellement indisponibles sur les plateaux techniques du Tchad. Une demande d’évacuation sanitaire formulée par son médecin traitant a été transmise par le collectif de ses avocats « à toute la chaîne de commandement et de décision de ceux qui le détiennent ». Le parti réclame une liberté provisoire pour raisons médicales, précisant qu’une réponse des autorités est toujours attendue.

Le communiqué annonce également la tenue prochaine d’un point de presse global au cours duquel le parti abordera non seulement la question de la santé et de la sécurité du président Masra, mais aussi la procédure de pourvoi en cassation toujours en cours devant la Cour suprême, ainsi que « d’autres points liés à la vie de la Nation ». (Source : Alwihda Info)

Afrique de l'ouest : Forum régional sur la vaccination - Un tournant pour la souveraineté vaccinale

Réfléchir ensemble à des solutions pour assurer un financement durable de la vaccination et renforcer la souveraineté sanitaire du continent africain, c’était l’objectif visé avec le Forum régional de Haut Niveau sur la Vaccination en Afrique de l’Ouest.

Le Sénégal a accueilli, du 17 au 19 octobre 2025, le Forum régional de Haut Niveau sur la Vaccination en Afrique de l’Ouest, centré sur le thème suivant : renforcer la vaccination pour une Afrique de l’Ouest en meilleure santé, à travers l’engagement, l’innovation et l’équité. ( Source : Le Soleil.sn)

Ghana : L’ex-Première dame Nana Konadu Agyeman-Rawlings est décédée

Au Ghana, le pays pleure la disparition d’une figure politique et féminine marquante, Nana Konadu Agyeman-Rawlings, ancienne Première dame et pionnière de l’engagement des femmes dans la vie publique.

Elle s’est éteinte à l’âge de 76 ans à l’hôpital Ridge d’Accra, des suites d’une courte maladie. La présidence ghanéenne a confirmé son décès dans un communiqué, présentant ses sincères condoléances à la famille Rawlings. Épouse de l’ancien président Jerry John Rawlings, elle a été Première dame à deux reprises : de juin à septembre 1979, puis de décembre 1981 à janvier 2001. Durant ces deux décennies, elle a été au premier plan d’une période politique mouvementée, accompagnant les transitions démocratiques du pays et s’impliquant activement dans les questions sociales. (Source : Africanews)

Afrique: Tour du Faso 2025 - Le premier coup de pédale sera donné ce vendredi

Le 36e Tour cycliste international du Faso débute ce vendredi 24 octobre 2025 avec la première étape. La présentation des différentes équipes a eu lieu dans la soirée de ce jeudi 23 octobre 2025, sur le plateau omnisports du quartier Wayalghin de Ouagadougou.

Au total, 12 équipes de 10 pays prennent part à cette édition 2025 du Tour du Faso. Il s’agit du Maroc, de l’équipe régionale du Centre du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Bénin, de l’équipe régionale de l’Ouest du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Belgique, du Niger, du Cameroun, du Ghana et de l’équipe nationale du Burkina Faso. (Source : Lefaso.net)

Cameroun : Forte perturbation d’internet sur fond de manifestations dans plusieurs villes

L’accès à internet est fortement perturbé au Cameroun, onze jours après la présidentielle. L’opposition accuse le gouvernement d’avoir imposé des restrictions pour que les manifestations en cours soient passées sous silence.

L’accès à internet est très difficile, voire impossible, dans certaines zones du Cameroun, ce 23 octobre, soit une semaine et demie après l’élection présidentielle du 12 octobre, et quatre jours avant la proclamation officielle des résultats. « Nous pouvons confirmer une importante perturbation, toujours en cours, de la connectivité internet au Cameroun, susceptible de limiter la couverture des événements sur le terrain », a déclaré l’organisation indépendante NetBlocks à l’agence Reuters. (Source : Jeune Afrique)

Afrique du Sud : L’ancien président Jacob Zuma condamné à rembourser plus d’un million d’euros

La justice sud-africaine donne 60 jours à l’ancien président Jacob Zuma pour rembourser un peu plus d’un million d’euros. L’ex-chef de l’État, figure de la corruption et de la capture d’état en Afrique du Sud, forcé de quitter le pouvoir en 2018, est cette-fois reconnu coupable d’avoir utilisé de l’argent public pour ses propres frais juridiques.

Pour la première fois, la justice d’Afrique du Sud vient de poser un ultimatum à l’ancien président Jacob Zuma : l’ex-chef de l’État, reconnu coupable d’avoir utilisé de l’argent public pour ses propres frais juridiques, a deux mois pour rembourser un peu plus d’un million d’euros. (Source : RFI)

Maurice : Le président d’Air Mauritius démissionne en raison de pressions politiques

C’est une information de Radio Plus ! Kishore Beegoo quitte son poste de président du conseil d’administration, information qu’il a communiquée via un message au personnel de MK, ce jeudi 23 octobre. Dans ce bref message, il affirme qu’il se tient à ses valeurs et qu’à la lumière de ce qu’il qualifie de pressions politiques, il se voit dans l’obligation de démissionner.

Alors que, la veille, Kishore Beegoo laissait entendre qu’il bénéficiait encore du soutien du Premier ministre et se vantait des résultats financiers positifs de la compagnie aérienne nationale. (Source : Defimedia)

Bénin : La candidature de Renaud Agbodjo, principal parti d’opposition, rejetée

La Commission électorale nationale autonome (Cena) du Bénin a annoncé, jeudi 23 octobre sur Facebook, le rejet de la candidature à la présidentielle d’avril prochain de Renaud Agbodjo, représentant du principal parti d’opposition, Les Démocrates.

Renaud Agbodjo, un poids lourd de l’opposition, s’est vu refuser l’entrée dans la course à la présidence pour le scrutin d’avril prochain. L’élection présidentielle au Bénin risque donc de se tenir sans le principal parti d’opposition : la Cena, la Commission électorale nationale autonome, a rejeté la candidature de Renaud Agbodjo, une décision qui ouvre une voie royale à la majorité au pouvoir. Une décision qui profite au candidat de la majorité présidentielle, le ministre des Finances Romuald Wadagni, qui est, lui, qualifié. (Source :Africa Radio)

Gabon : Des investisseurs chinois intéressés par le manganèse

Le ministre gabonais des Mines et des Ressources hydrauliques, Gilles Nembe, a reçu mercredi une délégation d’investisseurs chinois venue étudier les perspectives d’investissement dans la filière du manganèse, selon une source officielle.

Déjà partenaires de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), des opérateurs chinois envisagent d’élargir leur présence au Gabon en implantant des unités locales de transformation du manganèse. Cette initiative vise à renforcer la chaîne de valeur de cette ressource stratégique pour l’économie nationale, tout en stimulant la création d’emplois et le transfert de compétences. (Source : APANEWS)

Madagascar : L’ambassadeur de France chez les nouveaux dirigeants de la transition

Le ballet diplomatique commence. L’ambassadeur de France, Arnaud Guillois, s’est déplacé auprès du Colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République, au palais d’Iavoloha, et du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, à Mahazoarivo, ce jeudi.

Le diplomate français discute avec les nouvelles autorités des “défis politiques de la transition en cours et les perspectives de progrès démocratiques pour Madagascar”, selon le communiqué. L’ambassadeur a “insisté sur la nécessaire prise en compte des aspirations démocratiques et légitimes exprimées avec force par la société civile et la jeunesse” et souligne l’ “importance d’associer pleinement les civils au processus en cours et d’organiser des élections dans un délai raisonnable”. (Source : 2424mg)