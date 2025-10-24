Afrique de l'Ouest: Forum régional sur la vaccination - Un tournant pour la souveraineté vaccinale

Réfléchir ensemble à des solutions pour assurer un financement durable de la vaccination et renforcer la souveraineté sanitaire du continent africain, c'était l'objectif visé avec le Forum régional de Haut Niveau sur la Vaccination en Afrique de l'Ouest.

Le Sénégal a accueilli, du 17 au 19 octobre 2025, le Forum régional de Haut Niveau sur la Vaccination en Afrique de l'Ouest, centré sur le thème suivant : renforcer la vaccination pour une Afrique de l'Ouest en meilleure santé, à travers l'engagement, l'innovation et l'équité.

Initié par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec l'Africa CDC, l'Union Africaine, l'Organisation mondiale de la Santé et l'Unicef, ce forum a rassemblé des ministres, des experts et des partenaires internationaux.

« L'objectif était de réfléchir ensemble à des solutions pour assurer un financement durable de la vaccination et renforcer la souveraineté sanitaire du continent africain », rapporte une note du ministère de la Santé publiée jeudi.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a souligné l'engagement du Sénégal à faire de la production locale de vaccins un pilier essentiel de l'indépendance sanitaire de l'Afrique.

Grâce au Vaccinopole de Diamniadio et au projet Madiba, le Sénégal ambitionne de produire jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an pour répondre aux besoins régionaux. À l'issue des discussions, souligne le document, les ministres de la Santé et des Finances ont adopté la Déclaration de Dakar, un accord politique majeur.

Cette déclaration établit une feuille de route commune jusqu'en 2030, visant à renforcer les programmes de vaccination, à augmenter les financements nationaux et à développer la production locale de vaccins.