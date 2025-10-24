Congo-Kinshasa: Gims en lice pour les Grammy Awards

23 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Chris Louzany

Le chanteur congolais Gims franchit une étape décisive dans sa trajectoire artistique. Son dernier album, Le Nord se souvient, et son single, Ninao, ont été placés en "Grammy consideration", première phase du processus de sélection des Grammy Awards. Cette reconnaissance, bien que préliminaire, confirme son rayonnement mondial et consacre la portée internationale de la musique congolaise francophone.

Dans le détail, Le Nord se souvient est proposé dans la catégorie Best Global Music Album, tandis que Ninao concourt pour Best Global Music Performance. Ces deux oeuvres sont désormais soumises à l'examen des membres de la Recording Academy, qui détermineront les nominations officielles dans les semaines à venir. Ce passage en "consideration" ne constitue pas encore une nomination, mais représente un jalon stratégique vers une éventuelle consécration.

Gims a partagé les visuels officiels de sa campagne sur ses réseaux sociaux, mobilisant ainsi sa communauté internationale. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie de communication ciblée, visant à renforcer sa visibilité auprès des votants et à affirmer son positionnement dans les catégories mondiales. Elle témoigne également d'une volonté de structuration professionnelle, rare chez les artistes francophones issus du continent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Gims, cette considération aux Grammy Awards représente bien plus qu'une reconnaissance personnelle. C'est une opportunité historique pour la République démocratique du Congo qui voit l'un de ses artistes porter haut les couleurs du pays sur la scène internationale. À travers cette démarche, il affirme que la musique congolaise francophone peut rivaliser avec les plus grandes productions mondiales, en termes de qualité, de narration et d'impact émotionnel.

Les nominations officielles seront dévoilées prochainement. En attendant, Gims poursuit sa campagne avec rigueur et détermination, porté par une vision artistique résolument tournée vers l'universel. Son parcours, entre enracinement et ouverture, incarne une nouvelle génération d'artistes africains capables de dialoguer avec le monde sans renier leurs origines.

Né à Kinshasa, Gims s'est révélé au début des années 2010 avec le groupe Sexion d'Assaut, avant de s'imposer comme une figure incontournable de la scène francophone. Son premier album solo Subliminal (2013) a marqué le début d'une trajectoire fulgurante, ponctuée de succès commerciaux, de collaborations prestigieuses et d'une présence constante dans les charts européens. Il a su construire un répertoire éclectique mêlant rap, pop, influences africaines et refrains fédérateurs, qui touche un public de toutes générations.

Au fil des années, il a multiplié les featurings internationaux, notamment avec Sting, Maluma, Dadju et bien d'autres. Ces collaborations ont contribué à élargir son audience et à renforcer son image d'artiste global. Plusieurs distinctions majeures jalonnent son parcours, dont des NRJ Music Awards, des disques de diamant, des nominations aux MTV Europe Music Awards, et une reconnaissance croissante dans les sphères anglophones.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.