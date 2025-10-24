Congo-Kinshasa: Gims en lice pour les Grammy Awards

Le chanteur congolais Gims franchit une étape décisive dans sa trajectoire artistique. Son dernier album, Le Nord se souvient, et son single, Ninao, ont été placés en "Grammy consideration", première phase du processus de sélection des Grammy Awards. Cette reconnaissance, bien que préliminaire, confirme son rayonnement mondial et consacre la portée internationale de la musique congolaise francophone.

Dans le détail, Le Nord se souvient est proposé dans la catégorie Best Global Music Album, tandis que Ninao concourt pour Best Global Music Performance. Ces deux oeuvres sont désormais soumises à l'examen des membres de la Recording Academy, qui détermineront les nominations officielles dans les semaines à venir. Ce passage en "consideration" ne constitue pas encore une nomination, mais représente un jalon stratégique vers une éventuelle consécration.

Gims a partagé les visuels officiels de sa campagne sur ses réseaux sociaux, mobilisant ainsi sa communauté internationale. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie de communication ciblée, visant à renforcer sa visibilité auprès des votants et à affirmer son positionnement dans les catégories mondiales. Elle témoigne également d'une volonté de structuration professionnelle, rare chez les artistes francophones issus du continent.

Pour Gims, cette considération aux Grammy Awards représente bien plus qu'une reconnaissance personnelle. C'est une opportunité historique pour la République démocratique du Congo qui voit l'un de ses artistes porter haut les couleurs du pays sur la scène internationale. À travers cette démarche, il affirme que la musique congolaise francophone peut rivaliser avec les plus grandes productions mondiales, en termes de qualité, de narration et d'impact émotionnel.

Les nominations officielles seront dévoilées prochainement. En attendant, Gims poursuit sa campagne avec rigueur et détermination, porté par une vision artistique résolument tournée vers l'universel. Son parcours, entre enracinement et ouverture, incarne une nouvelle génération d'artistes africains capables de dialoguer avec le monde sans renier leurs origines.

Né à Kinshasa, Gims s'est révélé au début des années 2010 avec le groupe Sexion d'Assaut, avant de s'imposer comme une figure incontournable de la scène francophone. Son premier album solo Subliminal (2013) a marqué le début d'une trajectoire fulgurante, ponctuée de succès commerciaux, de collaborations prestigieuses et d'une présence constante dans les charts européens. Il a su construire un répertoire éclectique mêlant rap, pop, influences africaines et refrains fédérateurs, qui touche un public de toutes générations.

Au fil des années, il a multiplié les featurings internationaux, notamment avec Sting, Maluma, Dadju et bien d'autres. Ces collaborations ont contribué à élargir son audience et à renforcer son image d'artiste global. Plusieurs distinctions majeures jalonnent son parcours, dont des NRJ Music Awards, des disques de diamant, des nominations aux MTV Europe Music Awards, et une reconnaissance croissante dans les sphères anglophones.