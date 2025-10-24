Congo-Kinshasa: Six morts et plus de 200 maisons détruites à la suite d'une pluie à Malemba-Nkulu

Six personnes ont perdu la vie et plus de 200 maisons d'habitation ont été détruites à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue mardi 21 octobre dans la chefferie de Mulongo, territoire de Malemba-Nkulu, dans la province du Haut-Lomami.

Selon Claude Kiasangolo, responsable de la société civile locale, cette averse a causé de nombreux blessés ainsi que d'importants dégâts matériels. Il a précisé que plusieurs églises et écoles ont également été endommagées.

À Kiwewe, dans le groupement de Kabwe (chefferie de Mulongo), plusieurs maisons ont été emportées par des vents violents, tout comme dans la localité de Kabangu, groupement de Mwanza.

Des sources sur place rapportent que ce bilan est provisoire et que les victimes vivent actuellement à la belle étoile.

« Nous demandons au gouvernement national de soutenir le gouvernement provincial afin de venir en aide aux sinistrés. Ces familles vivent dans des conditions très difficiles », a déclaré Claude Kiasangolo.

Pour rappel, en février dernier, des inondations avaient déjà provoqué l'effondrement de plusieurs maisons, laissant de nombreuses personnes sans abri et sans assistance à Malemba-Nkulu.