Afrique: Spiro lève 100 millions de dollars pour booster la mobilité électrique sur le continent

23 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Présente au Togo depuis 2022, la société Spiro, spécialisée dans la mobilité électrique, vient de décrocher un financement de 100 millions de dollars d'Afreximbank, via sa filiale d'investissement FEDA (Fund for Export Development in Africa).

Cet argent doit servir à renforcer les capacités de production et d'accélérer le déploiement des véhicules électriques sur l'ensemble du marché régional.

L'enveloppe permettra à Spiro de développer son réseau de stations d'échange de batteries, tant au Togo et dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est.

L'entreprise est présente au Bénin, au Togo, au Rwanda, en Ouganda, au Nigeria, au Kenya et au Sénégal.

Avec 60 000 motos électriques en circulation et un réseau de 1 200 stations d'échange de batteries, Spiro s'impose est l'un des leaders africains du deux-roues électrique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.