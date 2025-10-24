Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le pays doit savoir négocier le dernier virage

Demain, 25 octobre 2025, est jour de vote en Côte d'Ivoire. Un scrutin qui se tient dans un contexte de fortes tensions politiques, au terme d'une campagne électorale émaillée de violences qui auront laissé pas moins de quatre morts sur le carreau.

Le casus belli est la disqualification des ténors de l'opposition, qui reste en travers de la gorge de leurs partisans. Lesquels ont trouvé dans la candidature du président Alassane Ouattara pour un quatrième mandat, un motif de perturbation d'un scrutin dont ils n'espèrent rien et dont ils cherchent à empêcher la tenue, par tous les moyens. Et ce, dans un contexte où le pouvoir n'a pas lésiné sur les moyens pour la sécurisation et la bonne tenue du vote. C'est dire si à la veille de ce scrutin crucial, les couteaux sont tirés entre les militants du Front commun PPA-CI/PDCI-RDA, et le pouvoir d'Alassane Ouattara.

La tenue du vote dans un climat calme et apaisé, s'annonce comme un véritable défi

C'est dire aussi si la journée de ce 25 octobre 2025, s'annonce comme une journée à hauts risques au pays d'Houphouët Boigny qui se retrouve, une fois de plus, sur la pente raide. Mais la Côte d'Ivoire doit savoir négocier le dernier virage de cette élection qui nourrit les inquiétudes, pour l'amorcer au mieux en vue d'éviter toute sortie de route hautement préjudiciable à la paix sociale.

Cela est d'autant plus impérieux que les souvenirs douloureux des précédents scrutins sont encore présents dans les esprits. Et le lourd bilan humain et matériel qui en est sorti, se veut tout autant un appel à la raison qu'une interpellation pour le pays, à tirer leçon de son histoire. Toujours est-il qu'avec l'intensification des manifestations, la tenue du vote dans un climat calme et apaisé, s'annonce comme un véritable défi.

Et l'on peut d'autant plus craindre que dans un baroud d'honneur, les va-t-en-guerre tentent le tout pour le tout pour empêcher le vote, que dans leurs actions de contestation, ils n'ont jamais manqué du soutien de leurs leaders. Ce n'est pas l'ancien président Laurent Gbagbo qui dira le contraire. Lui qui a manifesté sa solidarité aux contestataires au quatrième mandat d'ADO, même s'il se défend de les appeler à « descendre dans les rues ».

Encore qu'il n'a pas pris de gants pour qualifier l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, de « coup d'Etat civil » et de « braquage électoral ». C'est dire tout le ressentiment de l'ancien chef d'Etat par rapport à cette élection dont il estime avoir été injustement écarté. Et qui paraît, avec le recul, comme le dernier combat politique d'envergure de sa vie, si l'on s'en tient à sa décision de se retirer de la vie politique après les législatives du 27 décembre prochain.

En effet, au détour d'une interview accordée le 22 octobre dernier, l'ancien locataire du palais de Cocody qui a été acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale (CPI), a déclaré qu'il ne briguerait aucune fonction politique à l'avenir, ni au sein de son parti, le PPA-CI, ni au sein de l'appareil d'Etat. Une décision qui a surpris plus d'un et qui est loin d'être anodine, quand on connaît l'homme et surtout la bête politique qu'il a été.

En décidant de rester désormais dans l'ombre, l'époux de Nady Bamba fait preuve de réalisme

Toujours est-il qu'en faisant le deuil de ce qui reste de ses ambitions politiques et en annonçant sa retraite prochaine, on se demande si le « Woody » ne se rend pas à l'évidence que la cause est désormais perdue pour lui. Quoi qu'il en soit et à son âge, on ne peut pas lui reprocher de prendre du recul et de songer à des jours plus paisibles, loin des grandes agitations politiques et plutôt près de sa famille. Mais au regard du contexte, tout porte à croire que c'est une décision difficile que le « Christ de Mama » a prise, malgré lui. En ce qu'elle n'est pas loin d'être un aveu d'échec dans son bras de fer contre son éternel rival, le président Alassane Ouattara.

On en veut pour preuve son obstination à se porter candidat, malgré sa radiation des listes électorales là où il aurait pu simplement adouber un cadre de son parti pour porter le challenge au chef de l'Etat dans les urnes. On peut d'ailleurs regretter qu'au crépuscule de son combat politique, on ne lui connaisse pas de dauphin qu'il ait préparé pour prendre la relève. C'est à se demander si son combat politique n'était finalement pas plus pour lui-même que pour son peuple ou encore son propre parti.

Quoi qu'il en soit, en décidant de rester désormais dans l'ombre, l'époux de Nady Bamba fait preuve de réalisme et de pragmatisme ; tant le rapport de force sur le terrain, est loin d'être aujourd'hui en sa faveur. Et c'est tout à son honneur de songer, à 80 ans, à prendre du recul là où certains hésitent encore à laisser la place à la jeune génération. En tout état de cause, avec son retrait annoncé, c'est une page de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire qui se tourne.

Et avec la disparition du Sphynx de Daoukro, Alassane Ouattara qui est en quête d'un quatrième mandat, se retrouve comme le dernier des Mohicans du trio Bédié-Gbagbo-Ouattara qui a monopolisé la scène politique ivoirienne depuis la disparition d'Houphouët Boigny, le père de la nation ivoirienne, en 1993. Pour le reste, on croise les doigts pour que les djinns de la violence ne sortent pas de leur bouteille, et que le vote se passe dans le calme et la sérénité. Que le meilleur gagne !