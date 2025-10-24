Afrique: 36e Tour du Faso - Que la fête de la petite reine soit belle!

C'est aujourd'hui le grand jour pour les cyclistes et tous les amoureux du vélo! En effet, le premier coup de pédale du 36e Tour cycliste international du Faso, sera donné ce 24 octobre, avec la première étape qui partira de Ouagadougou à Koudougou, sur une distance de plus de 120km.

Ainsi donc, le Burkina Faso accueille pour la 36e fois, et pendant plus d'une semaine, la plus grande fête de la petite reine sur le continent. C'est un honneur et une fierté pour notre pays d'avoir su toujours honorer ce grand rendez-vous toutes ces années durant, en dépit des vents souvent contraires. Cela est d'autant plus vrai que notre pays, comme vous le savez tous, est confronté, depuis une décennie, à une crise sécuritaire à laquelle ses vaillants et dignes fils et filles résistent avec courage et détermination.

Et si cette 36e édition de ce Tour, qui continue de faire son petit bonhomme de chemin, se tient comme les précédentes, dans ce même contexte difficile, c'est encore là une preuve supplémentaire de la résilience de notre pays qui enchaîne l'organisation des évènements d'envergure internationale. Je pense notamment au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou au Burkina Faso (SIAO), au Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), pour ne citer que ceux-là.

C'est donc dire que le Pays des Hommes intègres reste debout et est toujours fréquentable. C'est pour toutes ces raisons que je me réjouis de la tenue effective de la présente édition qui, à en croire les organisateurs, enregistre la présence d'une dizaine de pays étrangers.

Ce qui est en jeu, est éminemment important

Des pays qui continuent de croire en nous. Et ils nous font l'amitié d'honorer ce rendez-vous là où certains ont émis des réserves à faire le déplacement de Ouagadougou. C'est leur droit et ça se respecte. Dans tous les cas, ceux qui sont là, nous leur offrirons avec grand plaisir, notre hospitalité, tout en les assurant qu'ils boiront de notre zoom-kom, qu'ils dégusteront nos plats succulents de babenda, de chitoumou, sans oublier nos poulets bicyclettes labélisés. Ils auront également le plaisir de parcourir les plus belles régions et provinces du pays. En effet, le Tour, d'une distance totale de 1 155,070 km, traversera neuf régions du pays.

Si cette édition se tient aujourd'hui, c'est grâce aux efforts des uns et des autres, notamment les plus hautes autorités de notre pays qui ont mis énormément de moyens pour une organisation réussie de cet évènement. En effet, j'apprends qu'un budget de 435 millions de F CFA a été consacré à l'organisation de l'édition 2025. Ce sont des efforts remarquables qu'il faut saluer à leur juste valeur, surtout dans ce contexte où les défis restent nombreux et où le moindre sou est précieux.

Mais dans le même temps, je voudrais inviter les organisateurs qui s'investissent déjà pleinement, à mettre les bouchées doubles. Cela est d'autant plus nécessaire que ce qui est en jeu, est éminemment important. En effet, le Tour du Faso joue son image et sa réputation. Au-delà, c'est l'image du Burkina Faso tout entier qui est en jeu. Cela dit, aucune approximation, aucun tâtonnement, dans l'organisation, ne saurait être de mise.

C'est dire qu'il faut tout faire pour relever le défi sécuritaire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai foi en nos autorités d'autant plus qu'elles l'ont déjà prouvé de par le passé, notamment à travers l'organisation réussie de grands évènements comme le FESPACO, le SIAO, la SNC (Semaine nationale de la culture). Et je leur souhaite la même réussite, et que notre pays en sorte grandi, avec le maillot jaune de la victoire finale!