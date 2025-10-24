Afrique: African Energy Week - Les États-Unis veulent dynamiser le gaz sur le continent

Lors de l'African Energy Week 2025, qui s'est déroulée du 29 septembre au 3 octobre 2025 au Cap (Afrique du Sud), le sénateur américain Ted Cruz a présenté les États-Unis comme un partenaire stratégique pour l'Afrique. Son message était clair: Washington souhaite investir dans le gaz naturel et le GPL, en s'inspirant du modèle texan, tout en laissant aux pays africains le contrôle de leurs choix énergétiques. Cette approche se veut une alternative aux financements chinois, souvent associés à des prêts à long terme.

Ted Cruz a souligné que le Texas illustre parfaitement comment une gestion responsable des ressources énergétiques peut stimuler la croissance. Selon lui, l'Afrique pourrait suivre une trajectoire similaire grâce à des partenariats solides, transparents et durables. Plusieurs grandes entreprises américaines comme ExxonMobil, Chevron ou Kosmos Energy sont déjà actifs sur le continent, participant à des projets d'envergure en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Par exemple, ExxonMobil prévoit d'importer du GNL en Afrique du Sud pour répondre à la demande croissante d'énergie plus propre.

Ce mouvement pourrait avoir des répercussions concrètes pour Madagascar. Le pays possède des réserves de gaz naturel, mais reste largement dépendant des importations et manque encore d'infrastructures pour exploiter pleinement ses ressources. Les États-Unis, via Power Africa et l'Usaid, soutiennent la transition énergétique malgache avec des projets solaires dans les zones rurales, mais aucun partenariat spécifique autour du gaz n'a été annoncé pour le moment.

Face à une demande énergétique en forte croissance, Madagascar mise sur le solaire et l'hydroélectricité, et ambitionne de tripler sa capacité énergétique nationale. L'implication américaine pourrait toutefois offrir une voie future pour diversifier ses sources d'énergie et renforcer sa sécurité énergétique, tout en s'inscrivant dans une coopération respectueuse de la souveraineté du pays.

