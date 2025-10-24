Sénégal: Dette cachée - Les avocats de Macky Sall dénoncent un « refus de transparence »

En conférence de presse, jeudi 23 octobre 2025, à la permanence de l'Alliance pour la République (Apr) à Dakar, les avocats de l'ancien Président Macky Sall ont dénoncé le refus, par les autorités, de fournir les documents liés à l'affaire de la dette cachée.

Face à la presse, les avocats de Macky Sall ont déploré le refus des autorités sénégalaises de fournir les rapports incluant l'audit de la Cour des comptes, le rapport de l'Inspection générale des finances (Igf) et le rapport du cabinet Forvis-Mazars, sur l'audit de la dette publique. Coordonnateur du collège d'avocats et d'experts financiers mobilisés par l'ancien Président, l'ancien bâtonnier de Paris, Me Pierre-Olivier Sur a exprimé ses regrets. « Jusque-là, nous n'avons reçu aucune réponse provenant du ministère des Finances ou de ses services.

Pour nous, il ne s'agit pas de faire le procès de l'État, mais d'avoir accès aux documents concernant cette supposée dette cachée », a plaidé la robe noire. Me Pierre-Olivier Sur avertit : « Il n'y a aucune procédure judiciaire enclenchée contre Macky Sall. Mais si nous n'avons pas de réponse des autorités sénégalaises, nous engagerons une réponse à la non-réponse de l'administration ». L'objectif, pour les conseils du Président Sall, est de permettre à leur client de répondre aux accusations de dissimulation de dette pendant sa présidence.

À ce titre, Me Aïssata Tall Sall, membre du pool d'avocats de Macky Sall, a souligné l'urgence pour leur client de disposer des documents administratifs, enfin de faire la lumière sur cette supposée dette cachée révélée par le Premier ministre. « Nous voulons savoir sur quoi le gouvernement sénégalais, par la voix de son Premier ministre, s'est fondé pour dire qu'il existe une dette cachée, sans pour autant présenter des éléments de preuves ?

Le Premier ministre ne nous dit pas comment et pourquoi, cette dette a été cachée ? Ils ont donc violé la loi, en refusant de nous communiquer les documents », a regretté l'avocate, précisant qu'ils sont passés de « dette cachée » pour tomber dans une affaire de « documents cachés ». Selon Me Amadou Sall, l'ancien président de la République a sollicité les documents administratifs parce qu'il n'a rien à se reprocher.