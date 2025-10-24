Afrique de l'Ouest: Affaire Cheikh Touré - Les deux Sénégalais détenus au Ghana libérés et rapatriés

Les deux Sénégalais, Khadim Ndiaye et Mamadiang Kane, qui étaient détenus au Ghana en même temps que le défunt Cheikh Touré, ont regagné Dakar ce jeudi soir.

Leur libération a été rendue possible grâce aux démarches soutenues du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MIAAESE), à travers l'Ambassade du Sénégal à Accra.

Selon un communiqué du ministère, les autorités diplomatiques sénégalaises ont bénéficié du concours « diligent et bienveillant » des autorités ghanéennes pour obtenir la libération des deux jeunes hommes. Après leur sortie de détention, ils ont été escortés jusqu'à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire avant de poursuivre leur route vers le Mali.

Le 22 octobre, ils se sont présentés à l'Ambassade du Sénégal à Bamako, où ils ont été pris en charge en attendant leur rapatriement. Leur arrivée à Dakar a eu lieu ce jeudi soir. Ils ont été accueillis et assistés par une équipe du MIAAESE et de la Police nationale, pour les formalités d'usage. Cette issue intervient dans le cadre du suivi du dossier du décès tragique de Cheikh Touré, jeune gardien de but de Yeumbeul, survenu à Kumasi (Ghana), qui avait suscité une vive émotion au Sénégal.