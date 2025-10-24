Sénégal: Accès aux réseaux sociaux - Des mineurs connectés avant l'âge

Environ deux tiers des mineurs sénégalais reconnaissent avoir menti sur leur âge pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, a révélé mercredi 23 octobre 2024, à Kaolack la magistrate Aïssa Gassama Tall, directrice générale de la Protection judiciaire et sociale (DGPJS) reprise par l'APS.

Citant une étude de l'Alliance régionale des ONG pour la cybersécurité (ARONCY), elle a précisé que 44 % des enfants utilisent les réseaux sociaux avant 13 ans. Cette tendance inquiète les autorités, d'autant que le Sénégal compte plus de 8 millions d'internautes, dont 62 % ont moins de 25 ans, selon les chiffres 2024 de l'ARTP. La magistrate s'exprimait à l'ouverture d'un atelier de formation sur « Abus et exploitation en ligne des enfants : réponse judiciaire et prise en charge des victimes », organisé par la DGPJS.

Selon elle, la cybercriminalité visant les enfants a augmenté de 40 % en 2024, notamment à travers des cas de chantage sexuel, de diffusion d'images intimes ou encore de radicalisation en ligne. Trois cas ont d'ailleurs été démantelés dans la région de Ziguinchor. La magistrate a également alerté sur la montée du proxénétisme numérique, avec une douzaine de réseaux démantelés en 2023, dont plusieurs impliquant des adolescents via WhatsApp ou TikTok.