Madagascar: L'ambassadeur de France reçu par le président de la Refondation, Michael Randrianirina

24 Octobre 2025
Radio France Internationale

À Madagascar, la normalisation de la transition politique semble plus que jamais en cours. On attend toujours l'annonce d'un gouvernement, quelques jours après la nomination d'un nouveau Premier ministre civil, issu du secteur privé. Cette semaine, le nouveau président de la Refondation de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina a rencontré plusieurs diplomates, dont l'ambassadeur de France dans la Grande Île.

Les chancelleries occidentales étaient bien représentées lors de l'investiture de Michael Randrianirina, à Antananarivo, il y a une semaine, mais les diplomates s'étaient bien abstenus de tout commentaire public. La présence de l'ambassadeur de France à Madagascar avait été particulièrement remarquée et scrutée par les Malgaches, quelques jours après l'exfiltration d'Andry Rajoelina à bord d'un avion militaire français.

Ce 23 octobre, l'Ambassade de France à Madagascar a publié un communiqué pour annoncer que l'ambassadeur Arnaud Guillois a été reçu par le président de la Refondation et par le Premier ministre Herintsalam Radjaonarivelo.

Des échanges « constructifs »

Les échanges, décrits comme « riches et constructifs », ont porté sur les différents projets et partenariats de la France à Madagascar. Sur le plan politique, le diplomate français a « souligné l'importance d'associer pleinement les civils au processus en cours et d'organiser des élections dans un délai raisonnable ».

Cette semaine, le colonel Michael Randrianirina a aussi reçu la visite de l'ambassadeur de Russie à Madagascar et il a également rencontré ce 22 octobre la mission de médiation de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), ce qui a donné lieu à une photo collective, tout sourire, sur les marches du palais présidentiel de Lavoloha.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

